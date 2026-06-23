Il cordoglio per Francesco Imprezzabile: "Mazara c'è, con dolore e rispetto"

23/06/2026 15:17:00

Continua a suscitare commozione la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della Polizia Locale di Milano originario di Mazara del Vallo deceduto durante un inseguimento nell'hinterland milanese.

Dopo il fermo di due persone, tra cui il conducente del Suv che aveva dato origine alla fuga, arrivano adesso le parole ufficiali del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, che a nome dell'Amministrazione comunale e dell'intera città ha espresso vicinanza alla famiglia dell'agente.

"Ci sono notizie che lasciano un dolore difficile da spiegare, perché dietro una divisa c'è sempre una persona, una storia, una famiglia. Francesco Imprezzabile era legato alla nostra città dalle sue origini e oggi Mazara del Vallo sente il dovere di stringersi, con rispetto e commozione, ai suoi cari", ha dichiarato Quinci.

Il sindaco ha voluto sottolineare anche il valore del lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell'ordine e dagli operatori della sicurezza: "La tragedia richiama il valore del lavoro svolto ogni giorno dagli uomini e dalle donne che operano per la sicurezza delle comunità, spesso affrontando responsabilità e rischi che diventano pienamente visibili solo quando accade qualcosa di irreparabile".

Parole che si aggiungono al cordoglio espresso nelle ultime ore da istituzioni nazionali, colleghi e cittadini. Quinci ha evidenziato come il lavoro di chi indossa una divisa non possa essere considerato scontato.

"Chi serve le istituzioni nelle strade e nei territori merita riconoscenza, attenzione e rispetto. Non è una presenza scontata, non è un ruolo astratto: è un impegno quotidiano fatto di responsabilità, equilibrio e senso del dovere".

L'Amministrazione comunale ha rivolto un pensiero ai familiari dell'agente, ai colleghi della Polizia Locale di Milano e all'intera città di Milano, colpita dalla tragedia.

"A loro arrivi l'abbraccio sincero della comunità mazarese. In momenti come questo le parole non bastano, ma possono almeno dire che Mazara c'è, con discrezione, dolore e rispetto", ha concluso il sindaco.

Intanto proseguono le indagini sulla dinamica dell'incidente costato la vita a Imprezzabile. Nelle ultime ore sono emerse anche le parole che lo stesso agente aveva affidato ai social, dove definiva la sua professione "una vocazione, passione e senso del dovere". Un messaggio che oggi viene ricordato come il ritratto più autentico di un uomo che aveva fatto del servizio alla collettività la propria scelta di vita.



