Finanziati progetti per tutela della biodiversità e recupero delle coste. Nessuno in provincia di Trapani

23/06/2026 10:00:00

Approvata dal dipartimento regionale dell'Ambiente la graduatoria provvisoria dell’avviso del programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027 dedicato agli interventi per la tutela della biodiversità e il recupero ambientale delle aree di pregio naturalistico ricadenti nel demanio marittimo regionale.

La misura ha una dotazione finanziaria di 15,5 milioni e consentirà di sostenere progetti finalizzati alla rinaturalizzazione delle aree costiere, alla salvaguardia degli ecosistemi marini e terrestri e alla valorizzazione del patrimonio ambientale della Sicilia.





«La tutela dell’ambiente e della biodiversità rappresenta una priorità per il governo Schifani e per il mio assessorato - afferma l’assessore regionale al Territorio e all'ambiente Giusi Savarino - attraverso queste risorse sosteniamo interventi concreti che consentiranno di recuperare e valorizzare aree costiere di straordinario pregio naturalistico, rafforzando la resilienza dei nostri ecosistemi e migliorando la fruibilità sostenibile del territorio».





I progetti attualmente finanziabili riguardano l’area marina protetta Capo Milazzo, il Libero consorzio comunale di Siracusa, il Comune di Siracusa, il Comune di Oliveri e il Comune di Milazzo.





«Investire nella tutela delle coste - aggiunge Savarino - significa proteggere un patrimonio che appartiene a tutti i siciliani e che rappresenta una risorsa fondamentale anche per il turismo e per lo sviluppo economico dei territori. Continuiamo a lavorare affinché le opportunità offerte dai fondi europei si traducano in interventi efficaci e duraturi».





La Regione ha inoltre avviato le procedure per incrementare la dotazione economica dell’azione, con l’obiettivo di consentire il finanziamento di ulteriori progetti risultati ammissibili, ampliando così il numero degli interventi da realizzare lungo le coste siciliane.





Il decreto è consultabile sul sito del Regione a questo link.







