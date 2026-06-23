Consiglio provinciale di Trapani, oggi due surroghe: entrano Norfo e Stuppia

23/06/2026 07:00:00

Oggi, martedì 23 giugno, il Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Trapani torna in aula per la surroga di due consiglieri provinciali decaduti dopo le ultime amministrative.

Si tratta di Walter Bartolomeo Alagna e Vito Milazzo, che non sono stati rieletti nei rispettivi Consigli comunali alle elezioni del 24 e 25 maggio. La mancata rielezione comporta automaticamente la decadenza anche dalla carica di consigliere provinciale.

Alagna, nell’aula consiliare “Piersanti Mattarella” di Palazzo del Governo, era capogruppo della Democrazia Cristiana. Milazzo era invece vicecapogruppo di Forza Italia.

La seduta è stata convocata dal presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci. Dopo la verifica dell’insussistenza delle condizioni di incompatibilità, al posto di Milazzo si insedierà Giuseppe Norfo. In sostituzione di Alagna entrerà invece Salvatore Stuppia.

Sul piano politico gli equilibri non dovrebbero cambiare. Norfo, consigliere comunale di Castellammare del Golfo, è stato eletto nell’ambito di una coalizione civica ma viene indicato nell’area di Forza Italia. Stuppia arriva invece dal Consiglio comunale di Castelvetrano ed è sempre nell’area della Democrazia Cristiana.

Le surroghe sono quindi un effetto diretto del voto amministrativo di maggio, che ha modificato la composizione di alcuni Consigli comunali e, di conseguenza, anche quella del Consiglio provinciale.



