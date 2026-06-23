Mazara: più tempo per la "pace fiscale": le domande scadono il 31 luglio

23/06/2026 22:25:00

Un mese in più per aderire alla definizione agevolata delle entrate comunali. Il Consiglio comunale di Mazara del Vallo ha approvato la proroga del termine per presentare le domande, spostando la scadenza dal 30 giugno al 31 luglio 2026. Nella stessa seduta è stata inoltre approvata una modifica al Regolamento delle Entrate che introduce nuove agevolazioni per i contribuenti considerati virtuosi.

Proroga per la definizione agevolata

La decisione è stata votata all’unanimità dai consiglieri presenti e recepisce le richieste arrivate da cittadini, professionisti e imprese che avevano chiesto più tempo per completare le procedure di adesione.

La cosiddetta "pace fiscale locale" consente di regolarizzare debiti pregressi nei confronti del Comune, compresi quelli di natura tributaria, beneficiando dell’azzeramento di sanzioni e interessi maturati. È inoltre prevista la possibilità di rateizzare gli importi dovuti sulla base delle fasce Isee e dell’entità del debito.

I numeri registrati finora confermano l’interesse verso l’iniziativa: sono già oltre 1.100 le richieste di prospetto informativo e circa 700 le domande di adesione presentate attraverso la piattaforma online.

Per agevolare ulteriormente l’accesso, il sistema consente adesso l’autenticazione anche tramite Carta d’Identità Elettronica (Cie), oltre alle modalità già attive con Spid e area pubblica.

Incentivi per i contribuenti virtuosi

Con 17 voti favorevoli, due astensioni e un voto contrario, il Consiglio ha poi approvato la modifica degli articoli 16 e 17 del Regolamento generale delle Entrate.

Le nuove disposizioni prevedono che i contribuenti in regola, senza morosità o decadenze da precedenti piani di rateizzazione negli ultimi tre anni, possano ottenere la rateazione dei tributi non ancora scaduti senza dover dimostrare particolari difficoltà economiche o patrimoniali.

Per accedere al beneficio sarà necessario:

eleggere un domicilio digitale tramite Pec;

autorizzare l’addebito diretto sul conto corrente.

Sono stati inoltre aggiornati alcuni parametri relativi ai piani di rateizzazione.

Le risorse regionali

Le modifiche approvate dal Consiglio si inseriscono nel quadro di una norma regionale che mette a disposizione complessivamente cinque milioni di euro destinati ai Comuni che introducono nei propri regolamenti misure premiali rivolte ai contribuenti virtuosi.

Nel corso della seduta sono stati infine approvati anche altri provvedimenti relativi a variazioni di bilancio e al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio.



