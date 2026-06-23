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Cultura
23/06/2026 18:19:00

«Suoni e colori dal mondo – Il sogno di Sikèlia»: il FAI in scena a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/suoni-e-colori-dal-mondo-il-sogno-di-sikelia-il-fai-in-scena-a-trapani-450.jpg

Venerdì 26 giugno, alle 21, la Casina delle Palme di Trapani ospita «Suoni e colori dal mondo – Il sogno di Sikèlia», la serata promossa dal Gruppo FAI Ponte tra Culture della Delegazione di Trapani. Sul palco i racconti e i momenti artistici dei volontari, attraverso le loro culture di origine. Ingresso a contributo libero, senza prenotazione.

Un mosaico di culture

L'evento mette in scena un viaggio tra i Paesi d'origine dei componenti del gruppo: Francia, Germania, Italia, Kirghizistan, Libano, Polonia, Camerun e Nuova Zelanda. Attraverso racconti, testimonianze dirette e momenti artistici, ogni volontario porterà sul palco un aspetto della propria cultura.

L'idea di fondo è raccontare la diversità non come distanza, ma come un intreccio di storie che si incontrano e si riconoscono in uno stesso spazio. Da qui il sottotitolo, «Il sogno di Sikèlia», che richiama l'antico nome dell'isola.

Le parole del gruppo

«È un evento dove ogni nostro volontario esprimerà con un momento artistico o narrativo un aspetto della propria cultura», spiega Roberto Valenti, capogruppo del FAI Ponte tra Culture della Delegazione di Trapani.

Valenti sottolinea la natura del gruppo, che riunisce volontari di origine straniera che vivono e lavorano sul territorio. La manifestazione, aggiunge, nasce per mettere in evidenza «il forte legame multiculturale che la nostra città ha con chiunque la abiti», nel cuore del centro storico di Trapani.









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