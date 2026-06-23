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Cultura
23/06/2026 17:06:00

 Sergio Cammariere ha aperto a Selinunte il Festival del Mare e del Gusto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/sergio-cammariere-ha-aperto-a-selinunte-il-festival-del-mare-e-del-gusto-450.jpg

Un Sergio Cammariere in gran forma ha aperto sabato sera, al Tempio E di Selinunte, nel Comune di Castelvetrano, il primo dei 10 eventi del Festival del Mare e del Gusto, la rassegna giunta alla sua terza edizione promossa dal Galp Flag Il Sole e l'Azzurro - Tra Selinunte, Sciacca e Vigata e che, attraverso appuntamenti culturali, punta a promuovere il pescato nei 10 comuni che lo compongono: Campobello di Mazara, Castelvetrano, Menfi, Sciacca, Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte e Porto Empedocle.
 

Davanti al pubblico delle grandi occasioni (concerto sold out) l'artista calabrese ha confermato la sua versatilità cantautorale e l'impronta jazz della sua musica. Lo ha fatto con altri 3 artisti di tutto rispetto, che lo hanno accompagnato: la violoncellista Giovanna Famulari, il sassofonista Daniele Tittarelli e il fisarmonicista Roberto Gervasi.

 

Alla fine dello spettacoli tanti e ripetuti gli applausi a Cammariere, che ha potuto esibirsi in uno straordinario contesto scenico naturale. 
Il Festival è proseguito anche ieri sera con il secondo evento in programma, che si è svolto nella Torre Carlo V di Porto Empedocle, con lo spettacolo Dual Flow Tantillo-Gervasi con, alla voce, una straordinaria Roberta Sava, con un repertorio fatto di suggestive reinterpretazioni tra bossa nova e jazz. Anche qeusto concerto è stato apprezzatissimo dal pubblico presente.

 

La rassegna continuerà sabato 4 luglio con Ivan Segreto, in una serata in programma nell'Oasi di Marevivo di Montallegro (spettacolo che, per ragioni logistiche e di sicurezza legate al sito, è ad inviti). Il 12 luglio nella Villa Romana di Realmonte si esibirà Daria Biancardi, il 17 luglio nel Giardino del Santuario di Siculiana sarà la volta di Salvo Piparo. E ancora: Francesco Baccini il 25 luglio nell'Atrio inferiore del Comune di Sciacca, Calandra & Calandra martedì 4 agosto in Piazza Roma a Cattolica Eraclea, Nino Buonocore il giorno 8 agosto a Borgo Bonsignore (Ribera), La Voce del Padrone Tribute Band il 12 agosto in Piazza Favoroso a Tre Fontane (Campobello di Mazara) e, a conclusione del Festival, Massimo Spata il 2 ottobre in Piazza Vittorio Emanuele a Menfi.
Alcuni spettacoli saranno a pagamento (al prezzo di 5 euro), ma anche per quelli che non lo saranno è necessario prenotare il proprio posto a sedere sul sito flagsoleazzurro.it. Gli incassi saranno poi devoluti in beneficenza, così come è accaduto anche per le precedenti edizioni del Festival. Il calendario di manifestazioni è finanziato con fondi Feampa - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi per la Pesca e l'Acquacoltura (Dipartimento Pesca della Regione Siciliana).
 









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