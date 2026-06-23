Premio Mozia: gli undici premiati ambasciatori per la candidatura Unesco

23/06/2026 22:40:00

Mozia e la Laguna dello Stagnone tornano al centro dell'attenzione nazionale. La terza edizione del Premio Internazionale Mozia, ospitata nell'isola fenicia, ha riunito istituzioni, personalità della cultura, dello spettacolo, del giornalismo e dello sport con un obiettivo preciso: promuovere un territorio considerato tra i più preziosi del Mediterraneo e sostenere il percorso verso il riconoscimento UNESCO.

L'evento, organizzato dalla Strada del Vino Marsala insieme alla storica testata Il Vomere e alla Fondazione Whitaker, ha potuto contare anche sul sostegno dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (IRVO), che ha finanziato la manifestazione con un contributo di circa 10 mila euro nell'ambito delle attività di promozione del territorio e dell'enoturismo.

Schifani e Mazzi a Mozia

La manifestazione ha visto la partecipazione del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, presenza che ha confermato l'attenzione istituzionale verso Mozia e lo Stagnone di Marsala.

Presenti anche la commissaria dell'IRVO Giusi Mistretta e il direttore Vito Bentivegna, che hanno sottolineato il valore strategico dell'iniziativa per la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed enologico della Sicilia occidentale.

«L'iniziativa premia i talenti che diventano ambasciatori di un territorio unico», ha dichiarato Bentivegna, evidenziando come Mozia e la laguna dello Stagnone rappresentino una realtà di rilevanza internazionale che merita il riconoscimento UNESCO.

Enoturismo e sviluppo del territorio

Al centro dell'edizione 2026 c'è stato il tema dell'enoturismo, sempre più considerato una leva di sviluppo economico capace di unire produzione vitivinicola, cultura e accoglienza.

Per l'IRVO, il premio rappresenta un'occasione per rafforzare il legame tra vino, identità territoriale e turismo esperienziale, un settore che in Sicilia continua a registrare interesse crescente grazie alla qualità delle produzioni e alla capacità delle aziende di offrire esperienze legate al territorio.

La commissaria Giusi Mistretta ha ribadito la volontà dell'Istituto di continuare a sostenere iniziative che valorizzino le eccellenze locali e rafforzino il rapporto tra produzione agroalimentare, cultura e promozione turistica.

Undici eccellenze premiate

Il Premio Internazionale Mozia 2026 ha assegnato undici riconoscimenti a personalità che si sono distinte in diversi ambiti.

Tra i premiati figurano il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, la direttrice del Salone del Libro di Torino Annalena Benini, la campionessa olimpica Arianna Fontana, il direttore del Tg2 Antonio Preziosi, la direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta, il cardinale Mario Zenari, l'attore Claudio Gioè, la scienziata Domenica Lorusso, la conduttrice televisiva Eleonora Daniele, l'imprenditore Marco Morricone e il capitano della Marina Militare Sara Vinci.

L'obiettivo UNESCO

Per il presidente della Strada del Vino Marsala, Salvatore Lombardo, il premio rappresenta uno strumento per promuovere il territorio e sostenere concretamente il percorso di candidatura UNESCO di Mozia e della Laguna dello Stagnone.

Un percorso che negli ultimi anni è diventato uno dei temi centrali del dibattito locale e che punta a ottenere un riconoscimento internazionale per un'area che racchiude patrimonio archeologico, paesaggio, tradizioni produttive e biodiversità.

La serata si è conclusa con un brindisi collettivo dedicato al Vino Marsala e alle Terre d'Occidente, simbolo di quel legame tra cultura, turismo ed eccellenze agroalimentari che il premio intende raccontare. La manifestazione sarà trasmessa su Rai 3 il 5 luglio e sarà disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay.



