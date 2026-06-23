Ad Alcamo Jasemina Zeqiraj presenta il romanzo «Nei miei silenzi»

23/06/2026 16:14:00

Sabato 27 giugno, alle 18, il Castello dei Conti di Modica ad Alcamo ospita la presentazione di «Nei miei silenzi», il nuovo romanzo di Jasemina Zeqiraj. A moderare l'incontro sarà l'editore Ernesto Di Lorenzo; al termine, una degustazione dei vini della cantina Possente Alcamo.

Il libro

«Nei miei silenzi» è un romanzo di formazione. La protagonista è Lejla, una ragazza che tra quaderni di poesie, pomeriggi di scuola e messaggi sospesi attraversa il passaggio dall'adolescenza alla scoperta di sé. Un blackout durante una gita scolastica fa da innesco al racconto e apre la porta dei ricordi e dei desideri più nascosti.

Da lì il libro segue il percorso della protagonista tra la scrittura, vissuta come rifugio, l'amicizia e un primo sentimento amoroso. È una storia raccontata, scrive l'autrice, con un ritmo lento, in cui le domande contano più delle risposte e ogni silenzio nasconde qualcosa da dire.

L'incontro

Alla presentazione, accanto all'autrice, intervengono l'attore e regista teatrale Antonio Pandolfo e il professore e scrittore Antonio Tagliavia. A condurre il dialogo è Ernesto Di Lorenzo. Al termine dell'incontro è prevista una degustazione di vini curata dalla cantina Possente di Alcamo.

La cornice è quella del Castello dei Conti di Modica, nel centro storico di Alcamo, una delle sedi più riconoscibili per gli appuntamenti culturali cittadini.



