Il vigile di Mazara Francesco Imprezzabile muore durante un inseguimento. Aveva 39 anni

23/06/2026 11:53:00

Una tragedia che colpisce anche la provincia di Trapani. Francesco Imprezzabile, 39 anni, originario di Mazara del Vallo e agente della Polizia Locale di Milano, è morto nella notte dopo un grave incidente avvenuto durante un inseguimento nell'hinterland milanese.

L'agente era in servizio a bordo della sua moto quando ha partecipato all'inseguimento di un'Audi Q7 che, secondo una prima ricostruzione, aveva forzato un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro, alla periferia di Milano. Da quel momento è scattata una lunga fuga, con il coinvolgimento di pattuglie della Polizia Locale e della Polizia Stradale.

L'inseguimento si è concluso nel territorio di Peschiera Borromeo. Qui, poco dopo le 21, la moto condotta da Imprezzabile è finita a terra. L'impatto è stato violentissimo. I soccorritori lo hanno trasferito d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e il poliziotto è deceduto poco dopo il ricovero.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia provocato la caduta e non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un eventuale contatto con il veicolo in fuga.

Intanto l'Audi Q7 ricercata è stata ritrovata questa mattina abbandonata a Pioltello, a pochi chilometri dal luogo dell'incidente. Proseguono le indagini per identificare e rintracciare il conducente.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha affidato a un messaggio sui social il proprio ricordo dell'agente:

«Una preghiera per Francesco». Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso vicinanza alla famiglia e ai colleghi.

«Ho appreso con sincero e profondo dolore della tragica morte di un agente della Polizia locale avvenuta nella notte a Milano durante un inseguimento. Purtroppo, ancora una volta gli uomini in divisa pagano a caro prezzo il proprio senso del dovere e l'impegno al servizio della collettività», ha dichiarato La Russa.

Da Mazara del Vallo arrivano in queste ore numerosi messaggi di cordoglio per la scomparsa di un concittadino che aveva scelto di servire lo Stato lontano dalla sua terra d'origine. Una morte che lascia sgomenti colleghi, amici e familiari.



