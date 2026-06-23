Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
23/06/2026 11:53:00

Il vigile di Mazara Francesco Imprezzabile muore durante un inseguimento. Aveva 39 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782208680-0-il-vigile-di-mazara-francesco-imprezzabile-muore-durante-un-inseguimento-aveva-39-anni.jpg

Una tragedia che colpisce anche la provincia di Trapani. Francesco Imprezzabile, 39 anni, originario di Mazara del Vallo e agente della Polizia Locale di Milano, è morto nella notte dopo un grave incidente avvenuto durante un inseguimento nell'hinterland milanese.

 

L'agente era in servizio a bordo della sua moto quando ha partecipato all'inseguimento di un'Audi Q7 che, secondo una prima ricostruzione, aveva forzato un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro, alla periferia di Milano. Da quel momento è scattata una lunga fuga, con il coinvolgimento di pattuglie della Polizia Locale e della Polizia Stradale.

 

L'inseguimento si è concluso nel territorio di Peschiera Borromeo. Qui, poco dopo le 21, la moto condotta da Imprezzabile è finita a terra. L'impatto è stato violentissimo. I soccorritori lo hanno trasferito d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e il poliziotto è deceduto poco dopo il ricovero.

 

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia provocato la caduta e non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un eventuale contatto con il veicolo in fuga.

Intanto l'Audi Q7 ricercata è stata ritrovata questa mattina abbandonata a Pioltello, a pochi chilometri dal luogo dell'incidente. Proseguono le indagini per identificare e rintracciare il conducente.

 

 

La notizia ha suscitato profondo cordoglio. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha affidato a un messaggio sui social il proprio ricordo dell'agente: 

«Una preghiera per Francesco». Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso vicinanza alla famiglia e ai colleghi.

 

«Ho appreso con sincero e profondo dolore della tragica morte di un agente della Polizia locale avvenuta nella notte a Milano durante un inseguimento. Purtroppo, ancora una volta gli uomini in divisa pagano a caro prezzo il proprio senso del dovere e l'impegno al servizio della collettività», ha dichiarato La Russa.

 

Da Mazara del Vallo arrivano in queste ore numerosi messaggi di cordoglio per la scomparsa di un concittadino che aveva scelto di servire lo Stato lontano dalla sua terra d'origine. Una morte che lascia sgomenti colleghi, amici e familiari.









Native | 23/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782198168-0-zes-contributo-a-fondo-perduto-fino-al-60-la-guida-del-dott-giulio-bellan.jpg

ZES: Contributo a Fondo Perduto fino al 60%. La guida del dott. Giulio...

Native | 22/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/1782119894-0-.jpg

Giornata Rifugiato 2026: Marsala premiata da UNHCR con Liberi di...

Native | 22/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/1781867359-0-politics-after-tomorrow-a-marsala-la-summer-school-di-scienze-politiche.jpg

Politics After Tomorrow: a Marsala la Summer School di Scienze Politiche