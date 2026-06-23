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Cronaca
23/06/2026 11:51:00

Campobello, uomo svaligia un appartamento. Era "in prova" ai servizi sociali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/campobello-uomo-svaligia-un-appartamento-era-in-prova-ai-servizi-sociali-450.jpg

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno denunciato per furto all’ Autorità Giudiziaria di Marsala un uomo classe ’80, in atto sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. 

 

L’indagine, scaturita da una denuncia di furto in abitazione, ha portato all’individuazione dell’uomo presunto responsabile del furto di denaro e gioielli messo a segno in una casa di villeggiatura sita a Tre Fontane.

 


Dal sopralluogo di furto eseguito dai Carabinieri e dalla successiva visione delle immagini estrapolate da impianti di videosorveglianza della casa e della zona, è emerso come il 46enne, dopo l’effrazione della porta di ingresso, avrebbe asportato denaro contante e monili in oro per un valore di circa 20 mila euro.

 

 

 









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