Buongiorno24 del 23 giugno 2026

23/06/2026 09:16:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e approfondire i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con una delle notizie giudiziarie più rilevanti delle ultime ore. Ad Alcamo è esplosa una vasta inchiesta della Procura di Trapani su una presunta rete di truffe assicurative legate a incidenti stradali ritenuti inesistenti. Sono ventinove gli indagati. Al centro dell'indagine ci sarebbe un noto avvocato alcamese, già impegnato in politica. L'inchiesta, sviluppata attraverso centinaia di intercettazioni, coinvolge diversi comuni della provincia e punta a fare luce su un sistema che avrebbe prodotto richieste di risarcimento fraudolente.

Ci occuperemo poi del caso che riguarda Francesco Burrafato, l'ex primario arrestato nell'ambito delle indagini sui favoreggiatori di Matteo Messina Denaro. Dalle perquisizioni emergono nuovi elementi: una pistola nascosta, munizioni e numerosi reperti archeologici e monete antiche trovati nella sua abitazione di Erice. Materiale che adesso è al vaglio degli investigatori.

Ancora cronaca dalle Egadi. Nella Casa di Reclusione di Favignana si registra una nuova aggressione ai danni di un agente della Polizia Penitenziaria. Secondo il sindacato Al.Si.P.Pe un detenuto avrebbe insultato e sputato contro un Assistente Capo Coordinatore. Solo l'intervento di altri agenti avrebbe evitato conseguenze più gravi. Il sindacato denuncia un clima sempre più difficile all'interno dell'istituto.

Parleremo anche dei controlli effettuati dai Carabinieri della Motovedetta N808 Fava lungo le coste trapanesi. Da marzo sono state controllate oltre cento persone, cinquanta imbarcazioni e venticinque attività commerciali. Sequestrati complessivamente centoventi chili di prodotto ittico tra pesce senza tracciabilità e pescato commercializzato durante il periodo di fermo biologico.

Dalla politica regionale arrivano invece segnali di tensione all'interno della maggioranza che sostiene il governo Schifani. La preparazione della prossima manovra finanziaria si annuncia complicata: le richieste di spesa avanzate dagli assessorati superano ampiamente le risorse disponibili, mentre si riaccende anche lo scontro tra Lega e Movimento per l'Autonomia.

Guarderemo poi a un dato che fa discutere tutta la Sicilia. Un sondaggio realizzato dall'istituto Keix fotografa una crescente sfiducia verso i partiti tradizionali. In testa al gradimento dei leader regionali ci sarebbero Ismaele La Vardera e Cateno De Luca, davanti al presidente della Regione Renato Schifani. Un segnale politico che arriva mentre il centrodestra e il campo progressista cercano nuovi equilibri.

Ci sposteremo quindi ad Agrigento, dove continua a far discutere il caso degli allacci idrici abusivi. Secondo il gestore Aica sarebbero circa duecentomila le utenze fantasma che negli anni avrebbero provocato perdite per decine di milioni di euro. Una vicenda che richiama inevitabilmente il dibattito sull'acqua e sulle reti idriche siciliane, dopo l'emergenza che ha colpito anche Marsala nelle scorse settimane.

Chiuderemo con una notizia che porta Marsala al centro del dibattito culturale e accademico nazionale. Si apre oggi al Complesso Monumentale San Pietro l'undicesima edizione della Summer School "History & Politics" dell'Università di Palermo. Studiosi, ricercatori e studenti discuteranno di democrazia, intelligenza artificiale, disinformazione e nuovi scenari internazionali. Un appuntamento che negli anni è diventato uno dei più importanti momenti di confronto culturale ospitati dalla città.

Questi e altri aggiornamenti nella puntata di oggi di Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101. Come ogni mattina, per sapere e capire i fatti che contano davvero.



