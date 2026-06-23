23 Giugno: Starmer si dimette, morti per il caldo, Malagò alla Figc
E' il 23 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Il premier inglese Starmer si è dimesso. Tornerà a fare il marito e il padre. Probabilmente a succedergli sarà Andy Burnham, il popolare sindaco di Manchester • Le città italiane con il bollino rosso sono 15. A Parma mille persone sono finite in pronto soccorso per il caldo. In Francia si sono registrati diversi decessi. Morti anche due bambini rimasti chiusi in auto • Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc. È stato eletto dall’assemblea con il 68,58 per cento dei voti, contro il 29,8 ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Ora dovrà riformare il calcio italiano • Il marciatore Alex Schwazer è accusato di nuovo di doping. È la terza volta. Lui dice di essere innocente, ma che non ha più voglia di combattere. Squalificata anche la tennista ceca Vondrousova perché si è rifiutata di fare i test • J.D. Vance ha dichiarato che Teheran ha accettato il ritorno degli ispettori dell’Aiea in cambio di un allentamento progressivo delle sanzioni sul petrolio. Progressi anche sulla riapertura dello stretto di Hormuz
• Istituito un meccanismo di de-escalation per il fragile cessate il fuoco in Libano che però non piace a Netanyahu • Meloni cerca la pace e chiede ai suoi di mantenere saldi i rapporti con gli Usa. Ma ieri sera Trump è tornato ad attaccare Starmer, Merz e la premier • Le aziende non finanziano più la Lega. Nei primi quattro mesi dell’anno erano otto. Nello stesso periodo dello scorso anno erano 42. Anche i contributi si sono ridotti di circa cinque volte • Margherita Agnelli si è costituita parte civile nel processo a carico del figlio John e del commercialista di famiglia Gianluca Ferrero. Chiede danni morali per 1,3 milioni • Le sorelle Alisya e Sarah sono in una struttura protetta, la madre e il nonno sono in carcere. Il procuratore parla «di un amore genitoriale malato» • La guardia di finanza ha smantellato una banca clandestina che da Senigallia ha riciclato 5 milioni di euro, poi trasferiti in Cina. L’inchiesta era partita da un carico di carta igienica • È morto Alan Greenspan, Il presidente più longevo della Fed. Greenspan aveva compiuto 100 anni il 6 marzo scorso • Per SpaceX terza seduta consecutiva in forte ribasso con oltre 500 miliardi bruciati in Borsa dopo la maxi Ipo da 75 miliardi di dollari • L’Argentina sconfigge l’Austria e va ai sedicesimi. Messi con 18 gol diventa il miglior marcatore di sempre. Anche la Francia passa agli scontri diretti. Ha battuto l’Iraq 3 a 0 con una doppietta di Mbappé e la Norvegia ha sconfitto il Senegal per 3 a 2 • In Corea del Sud vanno di moda i siti dopaminici, in cui si può fingere di fare acquisti solo per far provare al cervello piacere nel momento in cui si clicca sul tasto “compra” • A Taiwan sono iniziate le Immediate Combat Readiness Exercise, esercitazioni militari che simulano l’invasione cinese • José Luis Abalos, ex braccio destro di Sánchez, è stato condannato a 24 anni e 3 mesi di reclusione. È accusato di aver favorito un giro di tangenti e appalti per la fornitura di mascherine durante la pandemia • Il politico nordirlandese Jeffrey Donaldson, 63 anni, è stato dichiarato colpevole di 18 reati sessuali ai danni di due persone che all’epoca dei fatti erano minorenni • La polizia australiana ha sequestrato 2,7 tonnellate di cocaina, la più grande partita confiscata nella storia del Paese • Meloni testimonierà al processo a carico di Corona. Lo ha accusato di diffamazione per aver ipotizzato sul sito Dillingernews.it un flirt con l’ex deputato di FdI Manlio Messina • La scuola di Vannacci è «neutra», orientata al mondo del lavoro, con classi distinte in base al merito • Il Fatto fa notare che nel mese di maggio Vannacci non è mai stato ospite nei programmi Rai e non è stato intervistato da nessun telegiornale • Alle primarie della Lega per il sindaco di Milano i due più votati sono stati Salvini e Sardone. Alla cabina di regia si è parlato di tutto tranne che di Vannacci • Il neocommissario per il Piano Casa Felice Squitieri guadagnerà 300 mila euro in 18 mesi • Guido Crosetto è azionista assieme a sua moglie, l’ex pallavolista Gaia Saponaro, di una gintoneria. Fazzolari e consorte investono sul mattone • Oggi la Consulta si esprimerà sul fine vita. Dovrà decidere sulla legittimità della necessità del trattamento di sostegno vitale per l’aiuto al suicidio • Confermata in appello la condanna a 10 mesi per Enrico Varriale. È accusato di stalking e lesioni nei confronti dell’ex compagna • Il ragazzo che filmò Sofia Barbieri, morta dopo un incidente stradale in Liguria, ha postato un altro video per dire che lascia l’Italia: «Tutta Italia ci odia: remigrazione» • Il fotografo Ray Banhoff, che 12 anni fa fece di alcuni scatti rubati un libro d’arte, ora è accusato di sessismo • È morto il discografico statunitense Clive Davis (94 anni)
Titoli Corriere della sera: Londra, l’addio di Starmer la Repubblica: La caduta di Starmer La Stampa: Usa-Iran, il patto del petrolio Il Sole 24 Ore: La tassa sui pacchi slitta a ottobre Il Messaggero: Nel rifugio delle sorelle Il Giornale: Effetto Trump / sale la fiducia / nella Meloni Avvenire: Più armi che cibo Qn: Regno Unito ingovernabile / Starmer se ne va in lacrime Leggo: Il calcio italiano riparte da Malagò Il Fatto: Starmer, ennesimo ko / della sinistra bellicista Libero: Landini: via i ricchi La Verità: La caduta delle Ss di sinistra Il Mattino: Petrolio, patto dei 60 giorni il manifesto: British Museum Domani: Starmer si dimette, c’è Burnham Così Londra divora i suoi premier
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