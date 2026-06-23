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Cittadinanza
23/06/2026 16:35:00

Valderice, strade e marciapiedi nel degrado al Villaggio Anna Maria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/valderice-strade-e-marciapiedi-nel-degrado-al-villaggio-anna-maria-450.jpg

Strade dissestate e marciapiedi in cattive condizioni al Villaggio Anna Maria, a Valderice. A segnalarlo è un residente della zona, che denuncia lo stato di degrado in cui versano alcune aree della comunità.

 

“L’amministrazione valdericina si ricorda degli abitanti solo quando deve mandare le cartelle di pagamento e non di come si vive nelle comunità”, scrive il cittadino nella segnalazione inviata alla redazione.

Il problema riguarda la manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi, con disagi per chi vive quotidianamente nel villaggio.

 

I residenti chiedono maggiore attenzione e interventi concreti per migliorare sicurezza, decoro e vivibilità della zona.









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