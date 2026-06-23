Valderice, strade e marciapiedi nel degrado al Villaggio Anna Maria

Strade dissestate e marciapiedi in cattive condizioni al Villaggio Anna Maria, a Valderice. A segnalarlo è un residente della zona, che denuncia lo stato di degrado in cui versano alcune aree della comunità.
“L’amministrazione valdericina si ricorda degli abitanti solo quando deve mandare le cartelle di pagamento e non di come si vive nelle comunità”, scrive il cittadino nella segnalazione inviata alla redazione.
Il problema riguarda la manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi, con disagi per chi vive quotidianamente nel villaggio.
I residenti chiedono maggiore attenzione e interventi concreti per migliorare sicurezza, decoro e vivibilità della zona.