Trapani, scuola "Mauro Rostagno": 175 mila euro l'antincendio 

23/06/2026 19:04:00

Non è soltanto un finanziamento da 175 mila euro. È una corsa contro il tempo che racconta lo stato dell'edilizia scolastica e la sfida degli enti locali alle prese con le rigide scadenze del PNRR.

Il Comune di Trapani ha avviato tutte le procedure per l'adeguamento antincendio del plesso scolastico Mauro Rostagno di via Orti, un intervento finanziato dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito della Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'opera dispone di un finanziamento complessivo di 175.021 euro e dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2026.

Le carte comunali raccontano un'accelerazione amministrativa importante.

Il 10 aprile viene nominato il Responsabile unico del procedimento, dieci giorni dopo vengono individuati i collaboratori, il 22 aprile arriva la determina a contrarre e meno di un mese dopo viene già affidato l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori.

Un'accelerazione che ha una spiegazione precisa: l'intervento è necessario per rispettare i tempi del PNRR ed evitare il rischio di perdere il finanziamento. I lavori inizieranno nel più breve tempo possibile, per sfruttare i mesi di sospensione delle attività didattiche.

L'aspetto che merita attenzione riguarda però la scuola stessa. Il finanziamento ministeriale è destinato esclusivamente all'adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio. Le determine non entrano nel dettaglio delle opere previste, ma il quadro economico parla di lavori per 118 mila euro, oltre a spese tecniche, IVA e somme accessorie.

Ciò significa che il plesso necessita ancora di interventi importanti per raggiungere o aggiornare gli standard richiesti dalla normativa sulla prevenzione incendi.

L'incarico per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori è stato affidato agli ingegneri Giovanni Pomata e Giuseppe Tosto, riuniti in raggruppamento temporaneo. I professionisti seguiranno tutte le fasi dell'intervento, dalla progettazione fino all'aggiornamento della documentazione antincendio necessaria per la struttura scolastica.

Nel quadro economico emerge anche un dato significativo: oltre 57 mila euro dell'intero finanziamento sono destinati a spese tecniche, IVA, incentivi e somme a disposizione, mentre i lavori veri e propri valgono 118 mila euro.

La sfida adesso sarà rispettare il cronoprogramma imposto dall'Europa.

Per il Comune di Trapani il tempo delle determine è praticamente finito. Entro il prossimo anno dovranno arrivare progetto esecutivo, gara, lavori e collaudi. In caso contrario il rischio, più volte richiamato negli atti amministrativi, è quello di compromettere un finanziamento ottenuto proprio per rendere più sicure le scuole cittadine.



