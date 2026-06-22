Navette, senso unico, divieti. Come cambia la viabilità a Tonnarella

22/06/2026 11:03:00

Cambia la viabilità a Tonnarella. Da venerdì 19 giugno è diventata operativa la nuova regolamentazione del traffico sul lungomare Fata Morgana, nel tratto compreso tra via Fani e via del Mare. Parte anche il servizio estivo di trasporto pubblico gratuito, con bus dedicati alla zona balneare.

La novità principale riguarda la corsia riservata ai bus navetta sul margine destro del lungomare Fata Morgana. Il divieto di transito e sosta era già in vigore dal 15 giugno, ma diventa effettivo con l’avvio del servizio di trasporto pubblico estivo. La corsia sarà utilizzata dai mezzi autorizzati nei due sensi di marcia, con inversione nella rotatoria temporanea allestita all’incrocio tra il lungomare Fata Morgana e via del Mare.

Qualunque mezzo in transito o in sosta nella corsia riservata ai bus sarà sanzionato e rimosso con il carro attrezzi. La Polizia municipale vigilerà sul rispetto delle nuove regole.

Senso unico e limite a 20 chilometri orari

L’ordinanza resterà in vigore fino al 30 settembre e riguarda l’intero tratto del lungomare Fata Morgana tra via Fani e via del Mare.

Per tutti i veicoli ordinari viene istituito il senso unico di marcia in direzione Mazara del Vallo-via del Mare.

Nello stesso tratto viene introdotto il limite massimo di velocità di 20 chilometri orari. È inoltre vietata qualsiasi fermata o occupazione della carreggiata che possa compromettere la sicurezza e la fluidità del traffico.

Divieto di sosta sul lato destro

Sul lato destro del lungomare Fata Morgana è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, tutti i giorni dalle 8 alle 20.

La corsia riservata potrà essere utilizzata esclusivamente dai bus navetta elettrici autorizzati. Tutti gli altri veicoli non potranno né transitare né sostare in quello spazio.

Secondo l’Amministrazione comunale, la nuova disciplina punta a migliorare sicurezza stradale, mobilità sostenibile, accessibilità, valorizzazione del lungomare e fruizione turistica della fascia costiera.

Stalli per disabili, carico e scarico e moto

L’ordinanza prevede anche la realizzazione di 15 stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità, 14 stalli per le operazioni di carico e scarico merci e aree destinate alla sosta dei motocicli.

Per consentire l’accesso a questi spazi è in corso la collocazione della segnaletica. Saranno previsti attraversamenti specifici della pista ciclabile, attraverso la rimozione di alcuni moduli prefabbricati.

In corrispondenza di questi attraversamenti i ciclisti dovranno fermarsi, scendere dalla bici e attraversare conducendo il mezzo a mano fino al superamento dell’area promiscua. I veicoli in ingresso e uscita dalle aree di sosta dovranno procedere con la massima cautela e a passo d’uomo.

Navette gratuite per Tonnarella

Insieme alla nuova viabilità parte anche il servizio di trasporto pubblico estivo affidato ad Autoservizi Siberiana.

Oltre ai collegamenti già attivi da e per Costiera e Mazara Due, da venerdì saranno avviati anche i servizi per le località balneari di Quarara e Tonnarella.

A Tonnarella sarà attiva una circolare bus continuativa con tre minibus elettrici e un minibus convenzionale, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, tutti i giorni. Il sabato, la domenica e nei festivi il servizio sarà potenziato con un bus di media capacità.

Parcheggi e capolinea

Il servizio avrà come capolinea l’area di via Impastato, l’area del porto nuovo e l’area all’altezza dell’incrocio tra lungomare Fata Morgana e via del Mare.

Nelle aree di via Impastato e del porto nuovo sarà possibile lasciare l’auto e raggiungere la spiaggia con i mezzi pubblici.

Il servizio è gratuito.



