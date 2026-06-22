Sport: Eccellenza, Giannusa torna a Marsala - Vela, terzo posto per Giorgia Tumbarello

22/06/2026 06:00:00

Calcio Eccellenza: il Marsala 1912 punta alla risalita e affida la panchina a Vincenzo Giannusa. La scelta, caldeggiata dal presidente Angelo Casa e supportata dal DS Antonio Schio, premia la conoscenza dell'ambiente e una filosofia tattica propositiva. Giannusa, tecnico dal profilo offensivo, lavorerà a stretto contatto con il nuovo coordinatore dell'area tecnica, Pietro Balistreri, con l’obiettivo di infiammare il "Lombardo Angotta". Un contratto annuale con opzione di rinnovo sancisce l'inizio di questo percorso ambizioso: la piazza, che ha apprezzato il recente lavoro del mister, sogna ora una stagione da protagonista all'insegna del bel gioco.

Ciclismo: l'ASD Leoni Team brilla alla 12ª RWE Granfondo MTB di Santa Ninfa. Nonostante la sfortuna che ha fermato il leader Ezio Tumminelli nella categoria E-Bike, il sodalizio ha festeggiato il superbo 3° posto di Vincenzo Davide Biondo (2h05:57). Ottimi riscontri anche dagli altri atleti. Nel settore "muscolare", spiccano le performance nella categoria Elite Sport e tra i Master, con piazzamenti di rilievo e un encomiabile spirito di gruppo. La giornata conferma l'eccellente stato di salute del team, capace di distinguersi per compattezza e valore agonistico su un tracciato selettivo di 44 chilometri.

Calcio serie D: situazione complessa per il Trapani Calcio, ancora alla ricerca di un impianto per le gare casalinghe della prossima stagione. Il mancato accordo per lo stadio Provinciale, dovuto a contenziosi economici con il Libero Consorzio, impone una corsa contro il tempo in vista dell'iscrizione al campionato di Serie D (scadenza 10 luglio). Il presidente Antonini sta valutando diverse opzioni, tra cui Marsala, che richiede però il via libera comunale e, soprattutto, l'autorizzazione della Prefettura. Il rischio di giocare una stagione intera a porte chiuse per motivi di ordine pubblico rimane un'incognita pesante sul futuro dei granata.

Calcio Promozione: il Mazara Calcio rompe il silenzio e annuncia una ristrutturazione profonda in vista del prossimo campionato di Promozione. La società, che ha pianificato con riserbo il rilancio del club, svelerà a breve il nuovo progetto sportivo e la rinnovata struttura societaria. Previsto anche un restyling comunicativo: verrà abbandonato il vecchio gruppo Facebook in favore di nuovi canali ufficiali, pensati per offrire un'informazione più moderna ai tifosi. Un segnale di serietà e ambizione per una piazza storica che, nonostante la transizione, punta a onorare i colori gialloblù con un progetto solido e radicato nel territorio.

Calcio Femminile: la Virtus Femminile Marsala ha portato l’entusiasmo siciliano al 15° Grassroots Festival di Coverciano. Guidata da Valeria Anteri, la delegazione ha vissuto un’esperienza formativa incentrata sui valori dell'inclusione, del rispetto e della crescita, mettendo in secondo piano il risultato numerico. Le piccole calciatrici, tra cui le promettenti Azzurra Sicurella e Sofia Gallo, si sono distinte in un clima di festa celebrando lo sport di base. La partecipazione conferma la bontà del progetto di rete avviato con altre realtà del trapanese, volto a valorizzare il talento giovanile femminile attraverso una virtuosa sinergia territoriale.

Vela: grande prestigio per la Società Canottieri Marsala all’Europa Cup ILCA 2026 di Riva del Garda. La giovane Giorgia Tumbarello ha conquistato un brillante 3° posto nella categoria femminile e un 6° nella classifica generale assoluta, confermando il suo valore internazionale. Nonostante qualche sfortuna per Filippo Noto, il team ha mostrato buone prestazioni generali nelle classi ILCA 7 e ILCA 4. L’attenzione è già rivolta ai Campionati Mondiali Giovanili di agosto in Danimarca, dove i velisti marsalesi saranno pronti a rappresentare nuovamente il club su uno dei palcoscenici più importanti del mondo.

Futsal: la Virtus Campobello 2024 scrive la storia: con la vittoria per 3-1 nel finale playoff contro il Lilibeo, i gialloblù ottengono la storica promozione in Serie C2. Al secondo anno di vita, la società del presidente Giuseppe Miccichè raggiunge un traguardo insperato, frutto di sacrifici, abnegazione e un gruppo solido guidato dal tecnico Minutella. La rete del successo porta la firma di M. Stallone, L. Ingoglia e N. Accardo. Un successo collettivo che unisce la dirigenza, gli atleti e l'intera comunità campobellese, celebrando un progetto nato da zero e diventato, in breve tempo, un esempio di passione e determinazione sportiva.

Pattinaggio: l'ASD Polisportiva Saline Trapanesi protagonista ai Giochi Nazionali "Bruno Tiezzi" di Martinsicuro. I "sei piccoli guerrieri" trapanesi hanno affrontato la kermesse con grande coraggio, dimostrando maturità nonostante la giovane età. Guidati dalle coach Valentina e Susanna Incandela, i giovanissimi pattinatori hanno trasformato la competizione in una festa, rispecchiando l'impegno della società nella promozione dello sport come diritto di tutti e strumento di inclusione. Un successo che premia il lavoro tecnico e pedagogico del club, che continua a formare i talenti di domani con attenzione, tutela e tanta passione per le rotelle.



