Ad Alcamo «Tra», lo spettacolo di circo contemporaneo di Ignazio Grande

22/06/2026 15:07:00

Martedì 23 giugno, alle 21, il Teatro Cielo d'Alcamo ospita «Tra», spettacolo di danza aerea e circo contemporaneo con la regia e la direzione artistica di Ignazio Grande. L'appuntamento rientra nei festeggiamenti dedicati a Maria SS. dei Miracoli.

Un viaggio in tre momenti

«Tra» nasce da un percorso di ricerca sul movimento, sull'identità e sulla trasformazione. L'attrezzo aereo non serve qui solo a mostrare figure: diventa strumento di racconto, memoria e cambiamento.

Lo spettacolo è costruito su tre passaggi, che ne scandiscono anche il sottotitolo: radici, soglia, volo. Attraverso quadri individuali e momenti corali, il gruppo degli adulti e quello dei bambini portano in scena un percorso in cui il corpo non si limita a eseguire, ma racconta. È un saggio di fine anno, ma impostato come una vera performance.

Chi è Ignazio Grande

Alcamese, 39 anni, Grande si è diplomato attore di circo contemporaneo ed equilibrista su corda molle alla scuola di circo Flic di Torino. Ha iniziato con la danza sportiva nel 1999, per poi arrivare nel 2004 al Cinecittà Campus, dove è rimasto fino al 2007.

Si è quindi trasferito a Madrid, proseguendo gli studi alla scuola internazionale di circo Carampa. Tornato a Torino, ha conseguito il diploma di istruttore nazionale di acrobatica aerea. Nel 2013 ha fondato la propria accademia di arti performative e di circo contemporaneo; nel 2019 ha creato il marchio Aerialrigs, oggi anche e-shop di attrezzatura per acrobatica aerea, con vendite in diversi Paesi.



