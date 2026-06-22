Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
22/06/2026 15:07:00

Ad Alcamo «Tra», lo spettacolo di circo contemporaneo di Ignazio Grande

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/1782133706-0-ad-alcamo-tra-lo-spettacolo-di-circo-contemporaneo-di-ignazio-grande.jpg

Martedì 23 giugno, alle 21, il Teatro Cielo d'Alcamo ospita «Tra», spettacolo di danza aerea e circo contemporaneo con la regia e la direzione artistica di Ignazio Grande. L'appuntamento rientra nei festeggiamenti dedicati a Maria SS. dei Miracoli.

Un viaggio in tre momenti

«Tra» nasce da un percorso di ricerca sul movimento, sull'identità e sulla trasformazione. L'attrezzo aereo non serve qui solo a mostrare figure: diventa strumento di racconto, memoria e cambiamento.

Lo spettacolo è costruito su tre passaggi, che ne scandiscono anche il sottotitolo: radici, soglia, volo. Attraverso quadri individuali e momenti corali, il gruppo degli adulti e quello dei bambini portano in scena un percorso in cui il corpo non si limita a eseguire, ma racconta. È un saggio di fine anno, ma impostato come una vera performance.

Chi è Ignazio Grande

Alcamese, 39 anni, Grande si è diplomato attore di circo contemporaneo ed equilibrista su corda molle alla scuola di circo Flic di Torino. Ha iniziato con la danza sportiva nel 1999, per poi arrivare nel 2004 al Cinecittà Campus, dove è rimasto fino al 2007.

Si è quindi trasferito a Madrid, proseguendo gli studi alla scuola internazionale di circo Carampa. Tornato a Torino, ha conseguito il diploma di istruttore nazionale di acrobatica aerea. Nel 2013 ha fondato la propria accademia di arti performative e di circo contemporaneo; nel 2019 ha creato il marchio Aerialrigs, oggi anche e-shop di attrezzatura per acrobatica aerea, con vendite in diversi Paesi.









Native | 22/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/1782119894-0-.jpg

Giornata Rifugiato 2026: Marsala premiata da UNHCR con Liberi di...

Native | 22/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/1781867359-0-politics-after-tomorrow-a-marsala-la-summer-school-di-scienze-politiche.jpg

Politics After Tomorrow: a Marsala la Summer School di Scienze Politiche

Native | 20/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/1781861543-0-expert-supernova-marsala-compie-tre-anni-e-accoglie-uno-dei-cinque-apple-corner-d-italia.jpg

Expert Supernova Marsala compie tre anni e accoglie uno dei cinque Apple...