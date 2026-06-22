Ad Alcamo gli studenti del Don Bosco-Rocca in scena con «Franzesco»

22/06/2026 17:10:00

Martedì 23 giugno, in piazza della Repubblica ad Alcamo va in scena «Franzesco», l'evento che chiude l'anno scolastico dell'Istituto Comprensivo «Don Bosco-Rocca». Lo spettacolo, dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi, rientra nei festeggiamenti per Maria SS. dei Miracoli.

La serata

Si comincia alle 19 con l'esibizione del gruppo majorette dell'istituto, in una sfilata di coreografie. Alle 20 prende il via «Franzesco», il percorso artistico che vede protagonisti gli alunni della scuola dell'Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado.

È il momento conclusivo del lavoro svolto durante l'anno e coinvolge i diversi ordini dell'istituto, compreso l'indirizzo musicale. Alla serata prenderà parte anche l'assessore alle politiche scolastiche e agli eventi, Gaspare Benenati.

Otto secoli dopo

Lo spettacolo si lega a una ricorrenza: gli ottocento anni dalla morte di Francesco d'Assisi, scomparso nel 1226. Nato ad Assisi intorno al 1182, figlio di un ricco mercante, Francesco scelse di lasciare tutto per vivere nella povertà e nella cura degli altri.

È su questi temi che si concentra il percorso messo in scena dagli studenti: la semplicità, l'attenzione agli ultimi e il rapporto con la natura, che intreccia la figura del Santo con questioni oggi al centro del dibattito, dall'ambiente alla sostenibilità.



