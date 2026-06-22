Marsala: Rosalba Magliani è la nuova presidente dell'associazione Storia Patria

22/06/2026 12:30:00





L’Associazione Marsalese per la Storia Patria ha un nuovo presidente. A prendere il timone del sodalizio culturale cittadino è la giornalista Rosalba Magliani, eletta all’unanimità dal consiglio. Con lei, nel ruolo di vicepresidente, la professoressa Giuseppina Passalacqua. Il passaggio di consegne arriva in un momento segnato dal lutto. L’associazione ricorda con profondo cordoglio Ignazio Caruso, presidente uscente e tra i fondatori. Avvocato, studioso e custode appassionato della memoria storica di Marsala, Caruso lascia un’eredità culturale e morale che il nuovo direttivo promette di custodire e portare avanti. “Accettare questo incarico dopo Ignazio è un onore enorme, ma anche una responsabilità grandissima” ha dichiarato Magliani. “L’avvocato Caruso non è stato solo un fondatore: era l’anima dell’associazione. Con Giuseppina Passalacqua, con il direttivo e con tutti i soci, continueremo i suoi progetti perché la Storia Patria resti un punto di riferimento per la comunità, soprattutto per i giovani”. L’obiettivo è chiaro: dare continuità al lavoro di ricerca e divulgazione avviato da Caruso, organizzare eventi e aprire ancora di più l’associazione al territorio, guardando al futuro senza perdere le radici. Nei prossimi giorni si riunirà il primo consiglio direttivo operativo per definire il programma 2026. A completare il direttivo ci saranno: Mariangela Panicola, Alfredo Sturiano, professore e architetto, Gianfranco Dado, dottore, interior designer e scrittore, e Mario Arini, medico cardiologo.