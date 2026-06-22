Trapani, addio a Paolo Panitteri

22/06/2026 09:33:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Paolo Panitteri, nato a Trapani il 28 settembre 1933. Uomo buono e legato profondamente ai valori della famiglia, ha dedicato la sua vita alla moglie e ai suoi cari. Ne danno il triste annuncio i figli Adele, Umberto e Gaspare.

Per chi volesse dare l’ultimo saluto, Paolo Panitteri si trova presso la struttura del Commiato della ditta Colletta, a Valderice, in via Trapani n. 13-15.

I funerali saranno celebrati martedì 23 giugno 2026, alle ore 10:00, nella Chiesa della Madonna di Trapani. Dopo la cerimonia funebre, la famiglia dispensa dalle visite.

Il servizio funebre è curato dall’Impresa Funebre Colletta Pietro & C. Snc.