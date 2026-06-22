Ospedale di Pantelleria, il NurSind: “Intervento record dell’ASP risolve criticità storiche”

22/06/2026 14:00:00

NurSind esprime “vivo compiacimento” e ringraziamento nei confronti del Commissario Straordinario dell’ASP di Trapani, la dottoressa Sabina Pulvirenti, per l’intervento definito “straordinario” nel presidio ospedaliero di Pantelleria.

Secondo quanto riportato dalla segreteria territoriale del sindacato, l’azione risolutiva è scattata a seguito di una segnalazione dettagliata inviata dal dirigente NurSind, il dottor La Grutta, che avrebbe evidenziato diverse criticità strutturali presenti all’interno dell’ospedale dell’isola.

Il sindacato sottolinea la rapidità dell’intervento, avvenuto in meno di 24 ore dalla ricezione della nota. Le direttive impartite dalla Commissaria Straordinaria avrebbero consentito di sanare situazioni di disagio che, secondo quanto dichiarato, si protraevano da anni, restituendo condizioni di maggiore sicurezza e decoro per operatori sanitari e pazienti.

“Quando le istituzioni rispondono con questa velocità e determinazione, a beneficiarne è l’intera comunità” dichiara il dottor La Grutta. “Il tempestivo intervento della dottoressa Pulvirenti dimostra come l’ascolto delle segnalazioni sindacali e la prontezza operativa possano risolvere criticità croniche in tempi record”.

Il NurSind conclude esprimendo un ringraziamento ufficiale per la tempestività e l’efficacia dell’intervento, che ha consentito una rapida soluzione delle problematiche segnalate nel presidio ospedaliero dell’isola.



