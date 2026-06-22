Marsala, Vullo e La Sala: "Dalla sicurezza alla rivoluzione digitale, torniamo ad ascoltare i cittadini"

22/06/2026 06:00:00

Primi giorni da assessori a Marsala per Salvatore Vullo ed Enrico La Sala nella nuova giunta guidata dalla sindaca Andreana Patti. Ospiti del Volatore su RMC101, i due assessori hanno illustrato alcune delle linee guida che caratterizzeranno l’azione amministrativa: dalla sicurezza urbana alla digitalizzazione del Comune, passando per l’ascolto dei cittadini, la trasparenza e il coinvolgimento diretto della comunità. Un confronto che ha messo in evidenza la volontà di imprimere un cambio di passo rispetto al passato, puntando su presenza sul territorio, innovazione e partecipazione.

“Le zone verdi saranno luoghi di inclusione e sicurezza, non di esclusione”

Salvatore Vullo ha illustrato il progetto delle “zone verdi”, nato durante la campagna elettorale e oggi destinato a diventare una delle iniziative simbolo della nuova amministrazione. L’obiettivo è creare aree sicure e accoglienti, partendo dal centro storico, attraverso un percorso educativo e civico che coinvolga cittadini, volontari e associazioni.

«La zona verde è un momento di inclusione, non di esclusione. Vogliamo creare aree sicure e accoglienti, dove il rispetto delle regole passi prima dall’educazione e dalla sensibilizzazione e solo in ultima istanza dalla sanzione. La sicurezza non ha colore politico: è un diritto che va garantito a tutti».

“Dalla campagna elettorale ai fatti: servono più agenti e più presenza sul territorio”

Per Vullo il tempo delle promesse è finito. Adesso occorre trasformare gli impegni assunti in risultati concreti, a partire dal rafforzamento della Polizia Municipale e dal presidio costante della città.

«Dalla campagna elettorale bisogna passare ai fatti sul terreno. Stiamo lavorando per rafforzare il corpo della Polizia Municipale con nuove assunzioni. Se forniamo strumenti e risorse a chi deve operare sul territorio, allora dobbiamo anche pretendere risultati concreti per i cittadini».

“Marsala deve accelerare il passaggio dall’analogico al digitale”

Uno dei temi centrali affrontati da Enrico La Sala riguarda la modernizzazione della macchina amministrativa. L’assessore ha spiegato che il problema non è tanto l’utilizzo degli strumenti informatici, quanto la revisione dei processi interni che regolano il lavoro degli uffici.

«La vera sfida è ripensare i processi amministrativi. Ho trovato personale preparato e disponibile, ma bisogna organizzare meglio i flussi di lavoro e fare in modo che le informazioni arrivino rapidamente agli uffici competenti. Una pubblica amministrazione moderna non può più ragionare con logiche del passato».

“L’app Municipium deve diventare il collegamento diretto tra cittadini e Comune”

Entrambi gli assessori hanno insistito sull’importanza dell’app Municipium, rimasta per anni poco utilizzata e oggi rilanciata come strumento di partecipazione e trasparenza.

«Ogni cittadino deve poter segnalare un problema, seguire l’iter della propria richiesta e sapere chi la sta gestendo. Non deve essere necessario conoscere un assessore o un consigliere per ottenere una risposta. Municipium deve diventare uno strumento di cittadinanza attiva e di trasparenza amministrativa».

“L’ascolto serve anche a correggere gli errori dell’amministrazione”

Vullo ha sottolineato come il contatto continuo con la città debba proseguire anche dopo le elezioni, trasformandosi in un metodo di lavoro permanente.

«Se durante la campagna elettorale si gira la città e si ascoltano le persone, bisogna continuare a farlo anche dopo. L’ascolto non serve solo a raccogliere richieste, ma anche a capire dove l’amministrazione deve correggere la propria azione e migliorare i servizi».

“I piani di emergenza non devono restare chiusi nei cassetti”

Intervenendo sul caso del canile comunale e delle emergenze affrontate nelle ultime settimane, Vullo ha evidenziato la necessità di verificare concretamente l’efficacia dei piani previsti dalla legge. «Non basta che un piano esista sulla carta. Bisogna verificare se è aggiornato e soprattutto se siamo davvero in grado di applicarlo quando serve. Le emergenze sono eventi prevedibili e ciò che è prevedibile deve essere pianificato e testato sul campo».

“Trasparenza, partecipazione e innovazione saranno la nostra prova d’esame”

Nel passaggio conclusivo, La Sala ha ribadito la volontà di costruire un’amministrazione più aperta e accessibile, capace di utilizzare tecnologia e innovazione per avvicinare i cittadini alle istituzioni. «Vogliamo far capire ai cittadini che possono partecipare e che le loro idee contano. Trasparenza, digitalizzazione e coinvolgimento delle persone non sono slogan, ma strumenti per migliorare concretamente il rapporto tra Comune e comunità».



