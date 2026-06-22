Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
22/06/2026 10:54:00

Politics After Tomorrow: a Marsala la Summer School di Scienze Politiche

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/politics-after-tomorrow-a-marsala-la-summer-school-di-scienze-politiche-450.jpg

Torna a Marsala la History & Politics Summer School. Da martedì 23 a sabato 27 giugno 2026, il Complesso Monumentale San Pietro ospita l'undicesima edizione della scuola estiva promossa dal Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS) dell'Università degli Studi di Palermo, con il Libero Consorzio comunale di Trapani e il Consorzio Universitario di Trapani.

Il titolo dell'edizione 2026 è "Politics After Tomorrow. Teorie e istituzioni per il XXI secolo". La direzione è affidata a Giorgio Scichilone, presidente del Polo Universitario di Trapani – Unipa.

La domanda di partenza

Al centro della settimana c'è un interrogativo: le istituzioni politiche che conosciamo sono ancora adeguate a governare la complessità del presente e del futuro prossimo? E, se lo sono solo in parte, quali trasformazioni servono per evitare derive di disgregazione del legame politico?

Da qui si dipanano gli assi della riflessione: la crisi delle democrazie contemporanee, esposte a populismo e autoritarismo; l'impatto dell'intelligenza artificiale sui processi decisionali; il confine sempre più labile tra verità e menzogna, eroso dalla disinformazione. Il tutto in una prospettiva comparata e interdisciplinare, che mette in relazione la dimensione internazionale e quella interna agli Stati.

Il programma

Si apre martedì 23 (ore 16) con i saluti istituzionali — il prorettore vicario Enrico Napoli, il presidente del Libero Consorzio di Trapani Salvatore Quinci, il direttore del DEMS Costantino Visconti, la presidente del Consorzio Universitario di Trapani Maria Pia Castiglione e il direttore della scuola Giorgio Scichilone — e la prolusione di Francesca M. Corrao (Luiss di Roma).

Mercoledì 24 spazio a Giovanni Borgognone (Silicon Valley e ordine politico), Sonia Lucarelli (la sfida esistenziale dell'Unione europea) e Carla Monteleone (il Consiglio di Sicurezza dell'ONU).

Giovedì 25 intervengono Marina Calloni (crisi delle filosofie della storia) e Carla Bassu (diritti fondamentali e regressione democratica), seguiti dal panel dell'Istituto Affari Internazionali con Nona Mikhelidze (politica estera italiana e guerra in Ucraina) e Luca Puddu (i conflitti nel Corno d'Africa).

Venerdì 26 è la volta di Francesco N. Moro (la guerra del futuro tra IA e geopolitica) e Umberto Gentiloni (il nuovo disordine internazionale), poi il panel "Vindication" con Luana M. Alagna, Thomas Casadei e Valeria Giordano su corporeità, identità e regressioni patriarcali.

La chiusura è sabato 27 alle Cantine Florio, con Andrea Iacona (internet tra utopia e distopia), Ornella Porchia (il ruolo delle istituzioni europee) e le conclusioni di Giorgio Scichilone. A seguire, per i partecipanti, visita delle cantine storiche e degustazione curata da Tommaso Maggio.

Una rete di atenei

Il parterre dei relatori arriva da università di tutta Italia — tra le altre Palermo, Torino, Bologna, Milano-Bicocca, Sassari, Roma La Sapienza, Modena e Reggio Emilia, Salerno — oltre alla Luiss e all'Istituto Affari Internazionali. Per ciascuna giornata sono previsti light lunch e coffee break per i partecipanti.

Per scaricare la locandina dell’evento clicca sul link “Locandina H&P Summer School 2026

(Contenuto realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS) dell'Università degli Studi di Palermo).









Native | 22/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/1781867359-0-politics-after-tomorrow-a-marsala-la-summer-school-di-scienze-politiche.jpg

Politics After Tomorrow: a Marsala la Summer School di Scienze Politiche

Native | 20/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/1781861543-0-expert-supernova-marsala-compie-tre-anni-e-accoglie-uno-dei-cinque-apple-corner-d-italia.jpg

Expert Supernova Marsala compie tre anni e accoglie uno dei cinque Apple...

Native | 16/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781173603-0-la-mobilita-peugeot-in-provincia-di-trapani-la-sfida-vinta-da-automondo.jpg

La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da...