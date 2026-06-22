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Cronaca

» Giudiziaria
22/06/2026 11:00:00

Traffico illecito di rifiuti tra Torretta, Capaci e Trapani: Legambiente parte civile nel processo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/1782118564-0-traffico-illecito-di-rifiuti-tra-torretta-capaci-e-trapani-legambiente-parte-civile-nel-processo.jpg

Legambiente Sicilia è stata ammessa come parte civile, dal GUP di Palermo Micaela Raimondi, nel processo per traffico illecito di rifiuti pericolosi (ferrosi e RAEE) che coinvolge 25 imputati e una società.

L’indagine riguarda un presunto sistema di gestione e movimentazione illecita di rifiuti, con cospicui profitti ottenuti attraverso l’utilizzo di carte prepagate e la predisposizione di mezzi di trasporto e depositi di scoperto. Le condotte contestate avrebbero interessato il territorio di Torretta, oltre alle aree di Capaci e Trapani.

Nel procedimento è stata ammessa anche la costituzione di parte civile del Comune di Torretta.

 

Il GUP ha motivato l’ammissione con un’ordinanza articolata, riconoscendo la legittimità delle associazioni ambientaliste a costituirsi parte civile e richiamando la comprovata presenza di Legambiente in tutta la Sicilia e la sua attività pluriennale nella tutela ambientale, anche nel settore dei rifiuti.

Comune di Torretta è assistito dall’avvocato Fausto Amato, mentre Legambiente Sicilia è difesa dall’avvocata Daniela Ciancimino, presidente del Centro di Azione Giuridica di Legambiente nazionale.

 

Il procedimento è proseguito con la discussione del Pubblico Ministero e delle parti civili, che hanno chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati. La discussione della difesa proseguirà nella prossima udienza fissata per il 24 giugno.

 



Giudiziaria | 2026-06-21 17:05:00
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