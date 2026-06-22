Cinema, dalla Regione 735 mila euro a 27 festival siciliani

22/06/2026 07:00:00

La Regione Siciliana ha assegnato 735 mila euro a 27 festival e rassegne cinematografiche dell’isola. La graduatoria è stata definita dalla Sicilia Film Commission, sulla base di punteggi e valutazioni tecniche.

Le richieste presentate dagli organizzatori ammontavano complessivamente a 1,03 milioni di euro. Le risorse disponibili, però, erano pari a 735 mila euro e sono state distribuite in proporzione ai contributi richiesti.

A guidare la graduatoria è il Sole Luna Doc Film Festival, che ottiene oltre 42 mila euro. Seguono il Salina Doc Fest, con poco più di 41 mila euro, e l’Ortigia Film Festival Off, con quasi 41 mila euro.

Tra le iniziative finanziate ci sono anche il Sicilia Queer Filmfest, con 38.600 euro, il SiciliAmbiente Film Festival, con 37 mila euro, l’Horcynus Festival, con 36 mila euro, e il Milazzo Film Festival, con 36 mila euro.

Nell’elenco compaiono inoltre il Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico, il Messina Opera Film Festival, il 48° Efebo d’Oro, Animaphix, Versi di Luce, Magma, Sorsi Corti, il Costabilea Film Festival, il Catania Film Fest, il Marsala Film Festival, il Festival dei Circoli del Cinema, il Paladino d’Oro Sport Film Festival, il Nations Award e il Ciak Film Festival.

Più contenuti gli importi destinati ad altre iniziative: il Festivaldipendente va dai 9 mila euro, Un Mare di Cinema riceve 12.700 euro e il Comune di Pedara poco più di 13 mila euro per il Sicily International Short League 2026.

Alcune manifestazioni consolidate restano sotto la soglia dei 50 mila euro inizialmente richiesti. La graduatoria nasce dalle valutazioni della commissione nominata dal dipartimento regionale al Turismo, guidato dalla dirigente Margherita Rizza, nell’ambito dell’avviso triennale 2025-2027.

Due manifestazioni, il Ciak Scuola Film Fest e Racconti d’Estate-Cinema in piazza, sono rimaste escluse per il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando.



