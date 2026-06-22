Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
22/06/2026 07:00:00

Cinema, dalla Regione 735 mila euro a 27 festival siciliani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-06-2026/cinema-dalla-regione-735-mila-euro-a-27-festival-siciliani-450.jpg

La Regione Siciliana ha assegnato 735 mila euro a 27 festival e rassegne cinematografiche dell’isola. La graduatoria è stata definita dalla Sicilia Film Commission, sulla base di punteggi e valutazioni tecniche.

 

Le richieste presentate dagli organizzatori ammontavano complessivamente a 1,03 milioni di euro. Le risorse disponibili, però, erano pari a 735 mila euro e sono state distribuite in proporzione ai contributi richiesti.

 

A guidare la graduatoria è il Sole Luna Doc Film Festival, che ottiene oltre 42 mila euro. Seguono il Salina Doc Fest, con poco più di 41 mila euro, e l’Ortigia Film Festival Off, con quasi 41 mila euro.

 

Tra le iniziative finanziate ci sono anche il Sicilia Queer Filmfest, con 38.600 euro, il SiciliAmbiente Film Festival, con 37 mila euro, l’Horcynus Festival, con 36 mila euro, e il Milazzo Film Festival, con 36 mila euro.

Nell’elenco compaiono inoltre il Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico, il Messina Opera Film Festival, il 48° Efebo d’Oro, Animaphix, Versi di Luce, Magma, Sorsi Corti, il Costabilea Film Festival, il Catania Film Fest, il Marsala Film Festival, il Festival dei Circoli del Cinema, il Paladino d’Oro Sport Film Festival, il Nations Award e il Ciak Film Festival.

 

Più contenuti gli importi destinati ad altre iniziative: il Festivaldipendente va dai 9 mila euro, Un Mare di Cinema riceve 12.700 euro e il Comune di Pedara poco più di 13 mila euro per il Sicily International Short League 2026.

Alcune manifestazioni consolidate restano sotto la soglia dei 50 mila euro inizialmente richiesti. La graduatoria nasce dalle valutazioni della commissione nominata dal dipartimento regionale al Turismo, guidato dalla dirigente Margherita Rizza, nell’ambito dell’avviso triennale 2025-2027.

Due manifestazioni, il Ciak Scuola Film Fest e Racconti d’Estate-Cinema in piazza, sono rimaste escluse per il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando.



Dalla Regione | 2026-06-20 22:14:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2026/rifiuti-e-acqua-nuovi-fondi-dalla-regione-250.jpg

Rifiuti e acqua, nuovi fondi dalla Regione

La Regione Siciliana mette in campo nuovi fondi per rifiuti e acqua. Da un lato 57,8 milioni di euro per bonifiche, compostaggio e centri comunali di raccolta; dall’altro oltre 20 milioni per sostenere il sistema idrico siciliano e garantire...







Native | 20/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/1781861543-0-expert-supernova-marsala-compie-tre-anni-e-accoglie-uno-dei-cinque-apple-corner-d-italia.jpg

Expert Supernova Marsala compie tre anni e accoglie uno dei cinque Apple...

Native | 16/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781173603-0-la-mobilita-peugeot-in-provincia-di-trapani-la-sfida-vinta-da-automondo.jpg

La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da...

Native | 15/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781276076-0-essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna.jpg

Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta...