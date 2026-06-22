Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
22/06/2026 06:00:00

Oltre 70 mila euro in un mese. Ecco il costo della giunta Tranchida a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2026/oltre-70-mila-euro-in-un-mese-ecco-il-costo-della-giunta-tranchida-a-trapani-450.jpg

Il Comune di Trapani ha liquidato le indennità di funzione relative al mese di maggio 2026 per il sindaco, gli assessori e il presidente del Consiglio comunale. Lo prevede la determinazione dirigenziale n. 2153 del 3 giugno 2026, con la quale Palazzo d'Alì ha impegnato e disposto il pagamento complessivo di 70.954,06 euro, comprensivi di indennità, Irap, contributi previdenziali e quote di accantonamento del Tfr per gli amministratori collocati in aspettativa per mandato politico.

 

La voce principale riguarda le indennità di funzione, che ammontano complessivamente a 61.824 euro. Al sindaco Giacomo Tranchida spetta l'indennità piena di 9.660 euro mensili. Gli assessori percepiscono invece 5.796 euro mensili ciascuno, salvo i casi previsti dalla normativa regionale per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa dal proprio impiego, per i quali l'indennità viene dimezzata a 2.898 euro.

 

Tra i componenti della giunta beneficiano dell'indennità piena Rosalia D'Alì, Giuseppe La Porta, Giuseppe Pellegrino, Giuseppe Virzì, Giulia Passalacqua, Giusy Ilenia Poma e Andrea Genco. Indennità dimezzata, invece, per Vincenzo Abbruscato e Andrea Vassallo.

Al presidente del Consiglio comunale, Alberto Mazzeo, viene riconosciuta un'indennità mensile di 5.796 euro. Nessuna indennità è invece prevista per il vicepresidente del Consiglio.

 

Oltre alle somme destinate direttamente agli amministratori, il Comune sostiene anche gli oneri previdenziali e gli accantonamenti relativi agli assessori che hanno lasciato temporaneamente il proprio lavoro per svolgere il mandato politico. Per questa voce, la spesa del mese di maggio supera i 3.800 euro e comprende contributi Inps, versamenti previdenziali ad altri enti di categoria e quote di trattamento di fine rapporto.

Nel dettaglio, il costo mensile delle sole indennità di sindaco, assessori e presidente del Consiglio supera i 61 mila euro, mentre il costo complessivo per le casse comunali, considerando imposte e contributi collegati, sfiora i 71 mila euro per un solo mese.

 

Allegato a Prospetto Liquidazione Di Maggio 2026 by Redazione Tp24 

 

Le indennità nel dettaglio

Per il mese di maggio 2026 il Comune di Trapani ha liquidato complessivamente 61.824 euro di indennità di funzione a favore del sindaco, degli assessori e del presidente del Consiglio comunale.

 

Amministratore — Indennità mensile


Giacomo Tranchida (Sindaco) — 9.660,00 €
Vincenzo Abbruscato (Assessore) — 2.898,00 €
Rosalia D'Alì (Assessore) — 5.796,00 €
Giuseppe La Porta (Assessore) — 5.796,00 €
Giuseppe Pellegrino (Assessore) — 5.796,00 €
Andrea Vassallo (Assessore) — 2.898,00 €
Giuseppe Virzì (Assessore) — 5.796,00 €
Giulia Passalacqua (Assessore) — 5.796,00 €
Giusy Ilenia Poma (Assessore) — 5.796,00 €
Andrea Genco (Assessore) — 5.796,00 €
Alberto Mazzeo (Presidente del Consiglio) — 5.796,00 €

 

Due assessori, Vincenzo Abbruscato e Andrea Vassallo, percepiscono l'indennità ridotta del 50% in quanto lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa dal proprio impiego. Tutti gli altri componenti della giunta percepiscono invece l'indennità piena prevista dalla normativa regionale.

A queste somme si aggiungono 5.255,04 euro di Irap e 3.875,02 euro tra contributi previdenziali e accantonamenti Tfr. Il costo complessivo sostenuto dal Comune per il mese di maggio raggiunge così 70.954,06 euro.

In pratica, ogni mese la macchina politico-amministrativa di Palazzo d'Alì costa alle casse comunali poco meno di 71 mila euro tra indennità, imposte e oneri previdenziali. Una cifra che, su base annua, supera gli 850 mila euro.

 

La polemica

Negli ultimi mesi non sono mancate le polemiche da parte di alcuni consiglieri comunali, che hanno evidenziato la differenza tra le proprie indennità e quelle percepite dagli amministratori. Un confronto che, però, rischia di essere fuorviante.

Sindaco, assessori e presidente del Consiglio non vengono remunerati in base alla presenza alle sedute d'aula o alle commissioni, ma per l'esercizio continuativo delle funzioni di governo dell'ente. Le loro indennità sono infatti legate all'incarico ricoperto e alle responsabilità amministrative, contabili e politiche che ne derivano.

Se è vero che l'assenza da una singola riunione non incide direttamente sull'importo percepito, è altrettanto vero che gli amministratori rispondono delle scelte di governo, degli atti adottati e dei risultati dell'azione amministrativa.

L’unico consigliere comunale che finora ha rinunciato all’aumento del gettone è Giuseppe Guaiana.



Dai Comuni | 2026-06-22 00:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2026/nuovi-lavori-sulla-rete-idrica-a-mazara-250.jpg

Nuovi lavori sulla rete idrica a Mazara

Sono stati avviati nei giorni scorsi e si concluderanno entro una decina di giorni i lavori di realizzazione di un nuovo tratto di condotta idrica e della relativa chiusura ad anello in Via Gian Battista Asaro e nella Via Indonesia. Si tratta di...







Native | 20/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/1781861543-0-expert-supernova-marsala-compie-tre-anni-e-accoglie-uno-dei-cinque-apple-corner-d-italia.jpg

Expert Supernova Marsala compie tre anni e accoglie uno dei cinque Apple...

Native | 16/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781173603-0-la-mobilita-peugeot-in-provincia-di-trapani-la-sfida-vinta-da-automondo.jpg

La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da...

Native | 15/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781276076-0-essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna.jpg

Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta...