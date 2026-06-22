Oltre 70 mila euro in un mese. Ecco il costo della giunta Tranchida a Trapani

22/06/2026 06:00:00

Il Comune di Trapani ha liquidato le indennità di funzione relative al mese di maggio 2026 per il sindaco, gli assessori e il presidente del Consiglio comunale. Lo prevede la determinazione dirigenziale n. 2153 del 3 giugno 2026, con la quale Palazzo d'Alì ha impegnato e disposto il pagamento complessivo di 70.954,06 euro, comprensivi di indennità, Irap, contributi previdenziali e quote di accantonamento del Tfr per gli amministratori collocati in aspettativa per mandato politico.

La voce principale riguarda le indennità di funzione, che ammontano complessivamente a 61.824 euro. Al sindaco Giacomo Tranchida spetta l'indennità piena di 9.660 euro mensili. Gli assessori percepiscono invece 5.796 euro mensili ciascuno, salvo i casi previsti dalla normativa regionale per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa dal proprio impiego, per i quali l'indennità viene dimezzata a 2.898 euro.

Tra i componenti della giunta beneficiano dell'indennità piena Rosalia D'Alì, Giuseppe La Porta, Giuseppe Pellegrino, Giuseppe Virzì, Giulia Passalacqua, Giusy Ilenia Poma e Andrea Genco. Indennità dimezzata, invece, per Vincenzo Abbruscato e Andrea Vassallo.

Al presidente del Consiglio comunale, Alberto Mazzeo, viene riconosciuta un'indennità mensile di 5.796 euro. Nessuna indennità è invece prevista per il vicepresidente del Consiglio.

Oltre alle somme destinate direttamente agli amministratori, il Comune sostiene anche gli oneri previdenziali e gli accantonamenti relativi agli assessori che hanno lasciato temporaneamente il proprio lavoro per svolgere il mandato politico. Per questa voce, la spesa del mese di maggio supera i 3.800 euro e comprende contributi Inps, versamenti previdenziali ad altri enti di categoria e quote di trattamento di fine rapporto.

Nel dettaglio, il costo mensile delle sole indennità di sindaco, assessori e presidente del Consiglio supera i 61 mila euro, mentre il costo complessivo per le casse comunali, considerando imposte e contributi collegati, sfiora i 71 mila euro per un solo mese.

Allegato a Prospetto Liquidazione Di Maggio 2026 by Redazione Tp24

Le indennità nel dettaglio

Per il mese di maggio 2026 il Comune di Trapani ha liquidato complessivamente 61.824 euro di indennità di funzione a favore del sindaco, degli assessori e del presidente del Consiglio comunale.

Amministratore — Indennità mensile



Giacomo Tranchida (Sindaco) — 9.660,00 €

Vincenzo Abbruscato (Assessore) — 2.898,00 €

Rosalia D'Alì (Assessore) — 5.796,00 €

Giuseppe La Porta (Assessore) — 5.796,00 €

Giuseppe Pellegrino (Assessore) — 5.796,00 €

Andrea Vassallo (Assessore) — 2.898,00 €

Giuseppe Virzì (Assessore) — 5.796,00 €

Giulia Passalacqua (Assessore) — 5.796,00 €

Giusy Ilenia Poma (Assessore) — 5.796,00 €

Andrea Genco (Assessore) — 5.796,00 €

Alberto Mazzeo (Presidente del Consiglio) — 5.796,00 €

Due assessori, Vincenzo Abbruscato e Andrea Vassallo, percepiscono l'indennità ridotta del 50% in quanto lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa dal proprio impiego. Tutti gli altri componenti della giunta percepiscono invece l'indennità piena prevista dalla normativa regionale.

A queste somme si aggiungono 5.255,04 euro di Irap e 3.875,02 euro tra contributi previdenziali e accantonamenti Tfr. Il costo complessivo sostenuto dal Comune per il mese di maggio raggiunge così 70.954,06 euro.

In pratica, ogni mese la macchina politico-amministrativa di Palazzo d'Alì costa alle casse comunali poco meno di 71 mila euro tra indennità, imposte e oneri previdenziali. Una cifra che, su base annua, supera gli 850 mila euro.

La polemica

Negli ultimi mesi non sono mancate le polemiche da parte di alcuni consiglieri comunali, che hanno evidenziato la differenza tra le proprie indennità e quelle percepite dagli amministratori. Un confronto che, però, rischia di essere fuorviante.

Sindaco, assessori e presidente del Consiglio non vengono remunerati in base alla presenza alle sedute d'aula o alle commissioni, ma per l'esercizio continuativo delle funzioni di governo dell'ente. Le loro indennità sono infatti legate all'incarico ricoperto e alle responsabilità amministrative, contabili e politiche che ne derivano.

Se è vero che l'assenza da una singola riunione non incide direttamente sull'importo percepito, è altrettanto vero che gli amministratori rispondono delle scelte di governo, degli atti adottati e dei risultati dell'azione amministrativa.

L’unico consigliere comunale che finora ha rinunciato all’aumento del gettone è Giuseppe Guaiana.



