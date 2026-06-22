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» Dai Comuni
22/06/2026 00:00:00

Nuovi lavori sulla rete idrica a Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2026/nuovi-lavori-sulla-rete-idrica-a-mazara-450.jpg

Sono stati avviati nei giorni scorsi e si concluderanno entro una decina di giorni i lavori di realizzazione di un nuovo tratto di condotta idrica e della relativa chiusura ad anello in Via Gian Battista Asaro e nella Via Indonesia. Si tratta di  interventi di particolare rilevanza tecnica finalizzati al potenziamento e alla modernizzazione della rete idrica cittadina.

 

"Le opere infatti - sottolinea il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale ing. Licari - consentiranno di incrementare l'efficienza del sistema di distribuzione dell'acqua potabile, migliorare la gestione delle portate e garantire una maggiore continuità del servizio, rendendo la rete maggiormente resiliente e in grado di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze manutentive e alle eventuali situazioni di emergenza.

Gli interventi rientrano nell'ambito dell'appalto denominato “Lavori di manutenzione ordinaria della rete idrica cittadina – Anno 2026”, promosso dal Comune di Mazara del Vallo per assicurare il costante miglioramento delle infrastrutture idriche comunali e la progressiva riduzione dei disservizi.

I lavori sono eseguiti dall'Impresa Voti Group S.r.l., aggiudicataria dell'appalto comunale, mentre parte delle lavorazioni della categoria OG6 è stata autorizzata in subappalto all'Operatore Economico D'Alberti Giuseppe di Mazara del Vallo.

 

La direzione tecnica dell'intervento è affidata:
al geometra Pietro Cangelosi; responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), progettista e direttore dei Lavori;
all'ingegnere Piero Passalacqua, direttore Operativo e Ispettore di Cantiere.

La durata prevista delle lavorazioni è di circa 10 giorni, salvo eventuali imprevisti tecnici connessi alle operazioni di scavo, posa delle condotte e successivo collaudo delle opere realizzate. Nel corso dell'intervento potranno rendersi necessarie alcune manovre sulla rete idrica che potrebbero determinare, in specifiche giornate e per periodi limitati, temporanee riduzioni di pressione o sospensioni dell'erogazione idrica nelle aree limitrofe.

Il Servizio Idrico Integrato provvederà a comunicare preventivamente eventuali interruzioni programmate attraverso i canali istituzionali dell'Ente, al fine di consentire ai cittadini di adottare le necessarie misure organizzative.

L'Amministrazione Comunale è consapevole dei possibili disagi che potranno verificarsi durante l'esecuzione delle opere, ma sottolinea come l'intervento rappresenti un investimento strategico per il miglioramento della qualità del servizio idrico, consentendo una distribuzione più equilibrata della risorsa, una maggiore flessibilità gestionale della rete e tempi di intervento più rapidi in caso di guasti o manutenzioni. L'Amministrazione ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione che vorranno dimostrare durante l'esecuzione dei lavori.









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