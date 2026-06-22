Trapani, controlli dei Carabinieri tra mare e pescherie: sequestrati 120 chili di pesce

22/06/2026 10:35:00

Controlli in mare, nei porti e nelle attività commerciali del Trapanese. I Carabinieri della Motovedetta N808 Fava hanno intensificato negli ultimi mesi le verifiche sul rispetto delle norme della navigazione e sulla regolarità della vendita dei prodotti ittici.

Il bilancio dell'attività, svolta da marzo 2026 a oggi, parla di oltre 100 persone controllate, quasi 50 tra natanti, imbarcazioni e motopescherecci ispezionati e 25 esercizi commerciali sottoposti a verifica.

Particolare attenzione è stata riservata alle pescherie e ai punti vendita di prodotti ittici. Nel corso degli accertamenti, i militari del servizio navale hanno elevato diverse sanzioni amministrative e proceduto al sequestro di circa 40 chilogrammi di pesce privo della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità.

Ulteriori 80 chilogrammi di prodotto ittico sono stati sequestrati perché messi in commercio durante il periodo di fermo biologico, ovvero la fase dell'anno in cui la pesca di determinate specie viene sospesa per consentire il ripopolamento del mare e la tutela delle risorse ittiche.

L'attività rientra nei controlli periodici effettuati dall'Arma per contrastare le violazioni nel settore della pesca e garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, oltre che il rispetto delle norme a tutela dell'ambiente marino e della concorrenza nel mercato del pescato.



