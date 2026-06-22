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Cronaca
22/06/2026 09:14:00

Marsala: attenzione, cadono calcinacci da un palazzo di via Roma

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/1782112828-0-marsala-attenzione-cadono-calcinacci-da-un-palazzo-di-via-roma.jpg

Cadono calcinacci da un palazzo di via Roma a Marsala. Questa mattina i frammenti sono precipitati sul marciapiede all'altezza del civico 188, creando una situazione di potenziale pericolo per i pedoni che in quel momento transitavano nella zona.

 

L'episodio si è verificato pochi minuti minuti e ha immediatamente fatto scattare la segnalazione alle autorità competenti. 

 

Dopo il crollo dei calcinacci è stata allertata la Polizia Municipale di Marsala, che sta raggiungendo il luogo per effettuare i controlli necessari e verificare le condizioni dell'immobile. Gli agenti dovranno valutare l'eventuale necessità di mettere in sicurezza l'area e accertare se vi siano ulteriori rischi di distacchi dalla facciata dello stabile.









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