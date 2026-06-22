Favignana, lutto cittadino per Michele Sias: oggi i funerali  

22/06/2026 07:58:00

Favignana si fermerà oggi, lunedì 22 giugno, per l’ultimo saluto a Michele Sias, il giovane motociclista morto dopo il grave incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi sull’isola.

Il sindaco Giuseppe Pagoto ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali, che si terranno alle 10 nella Chiesa Madre di Favignana.

Michele era rimasto gravemente ferito nello scontro avvenuto sul lungomare, nei pressi dell’hotel Tempo di Mare, in via Frascia. Era in sella alla sua moto e percorreva il lungomare Duilio quando si sarebbe scontrato con un minivan che stava uscendo da una struttura ricettiva.

Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Dopo i primi soccorsi sull’isola, era stato disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Palermo. Sul luogo dell’incidente erano intervenuti i carabinieri per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità favignanese, che nei giorni scorsi si era già stretta attorno a Michele e alla sua famiglia con una fiaccolata. Un momento di silenzio, preghiera e vicinanza, al quale avevano partecipato numerosi cittadini, uniti nella speranza che il giovane potesse superare la battaglia più difficile.

Oggi, in occasione delle esequie, l’Amministrazione comunale invita tutta la comunità a unirsi in un minuto di silenzio alle 10, in concomitanza con l’inizio dei funerali.

Il sindaco ha inoltre invitato cittadini e attività a non svolgere iniziative pubbliche e private all’esterno per tutta la durata delle esequie.

Favignana si stringe così attorno alla famiglia di Michele Sias, in un momento di dolore che riguarda l’intera isola.



