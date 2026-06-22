22 Giugno: Trump minaccia, Hormuz chiuso, Meloni dagli alpini

22/06/2026 07:36:00

E' il 22 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Dopo le minacce di Trump, la delegazione iraniana ha lasciato il tavolo dei colloqui a Bürgenstock, in Svizzera. Le negoziazioni continuano ma da stanze separate. Intanto Israele continua a bombardare e a occupare il Libano

• Lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso, ma una nave italiana è riuscita a traversarlo

• Secondo il Nyt (e diversi analisti), Trump non ha vinto un bel niente: né la guerra né la tregua hanno messo fine alle minacce provenienti dall’Iran



• Dopo lo scontro con il presidente Usa, Meloni è volata al raduno degli alpini di Gemona in cerca di «un po’ di sano orgoglio nazionale». Ma in serata il tycoon è tornato ad attaccarla

• Cuba riapre ai mercati privati. Il parlamento ha approvato, con la benedizione di Raúl Castro, il più grande pacchetto di riforme della sua storia. Un «cambiamento necessario» per sopravvivere all’embargo

• L’alleanza tra Polonia e Ucraina è a rischio. Zelens’kyj si è visto revocare una medaglia per aver esaltato un’unità militare che difese l’indipendenza ma che uccise anche 100 mila polacchi

• Kiev ha colpito la Crimea con due attacchi. Parte della zona di Kerch è rimasta senza corrente e tutta la penisola è senza benzina

• Farà caldo almeno fino al 2 luglio. Le massime toccheranno i 39-40 gradi e a peggiorare la situazione saranno le notti supertropicali. Ma il Niño, con i suoi effetti bollenti, non è ancora arrivato

• Nel fine settimana sulle strade sono morti sei ragazzi tra i 14 e i 17 anni. Tre sono annegati in un canale: a guidare l’auto, con a bordo nove giovani, era un ragazzo di 18 anni, ubriaco

• In diversi incidenti sono morti anche una giovane di 22 anni in scooter, uno di 24 in auto, una donna di 41 in bici e un uomo di 69 in moto

• A Santo Domingo Francesca Valentino, casertana di 45 anni, è morta intossicata dal fumo dell’incendio divampato in un resort, causato da una saldatura fatta troppo vicino ai tetti di paglia dei bungalow

• Le figlie di Emilio Fede e Diana De Feo litigano per l’eredità. In ballo ci sarebbero milioni spariti dai conti correnti, la spartizione di una reggia borbonica a Napoli e di una villa ad Anacapri

• Sabato al Gay Pride di Roma Francesca Pascale ha baciato in bocca Adinolfi. Lui era stato contestato perché si era presentato con la bandiera ebraica

• Michele Mari non verrà escluso dal premio Strega. La Fondazione Bellonci, nonostante abbia preso le distanze dalle offese dello scrittore a Murgia, fa sapere che in competizione ci sono solo le opere

• Malagò contro Abete, oggi si elegge il presidente della Figc (Malagò è favorito)

• L’Egitto ha sconfitto la Nuova Zelanda per 3 a 1. La Spagna ha battuto l’Arabia Saudita per 4 a 0. Capo Verde si è concessa il bis e ha pareggiato 2 a 2 contro l’Uruguay

• Il Curaçao ha ottenuto il suo primo punto in classifica ai Mondiali pareggiando con l’Ecuador 0 a 0, in una partita che ha visto 15 parate di Room e balli negli spogliatoi con i sovrani dei Paesi Bassi. Sette ore prima la famiglia reale aveva festeggiato la vittoria dell’Olanda contro la Svezia

• Sabato la Germania ha conquistato i sedicesimi battendo la Costa d’Avorio per 2 a 1 e il Giappone ha sconfitto per 4 a 0 la Tunisia, che è stata eliminata. L’Iran resiste: ha pareggiato 0 a 0 contro il Belgio

• Da quest’estate non ci saranno più M&M’s blu e marroni. L’azienda che produce i cioccolatini ricoperti di glassa ha deciso di lanciare una nuova linea senza coloranti artificiali (come vuole Kennedy)

• Begoña Gómez, moglie del primo ministro Pedro Sánchez, è stata rinviata a giudizio. Dovrà rispondere di traffico di influenze, corruzione negli affari, appropriazione indebita e malversazione

• A dieci anni dalla Brexit in Gran Bretagna è arrivata la «Bregret», ovvero il rimorso (regret) per aver lasciato l’Ue. Anche tra gli elettori di Farage

• Oggi Starmer potrebbe dimettersi per lasciare spazio a Andy Burnham, l’unico labourista che è stato capace di sconfiggere Reform Uk

• Giovedì Re Carlo renderà pubblica la sua dichiarazione dei redditi. Sarà il primo sovrano a farlo

• In Colombia Abelardo De la Espriella, il candidato della destra che si fa chiamare El Tigre, si è proclamato vincitore alle presidenziali. Cepeda, che ha perso per un soffio, chiederà il riconteggio

• Dopo 51 giorni di proteste e 14 morti, in Bolivia non ci sono più cibo né farmaci. Il presidente Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato di emergenza

• Salvini riparte dai gazebo e dal tavolo di coordinamento della Lega. A farsi da parte non ci pensa proprio

• In Egitto Tamer Hamouda, l’ex marito italo-egiziano di Nessy Guerra, è tornato libero. Ha pagato la cauzione di 83 euro. Era stato fermato per aver minacciato il viceconsole di Hurghada

• Un detenuto pachistano potrà usufruire di uno sconto della pena di 199 giorni per le condizioni «disumane» in cui ha vissuto. Era stato condannato a 12 anni per violenza sessuale su un minore

• Marc Márquez ha vinto il Gp di Brno davanti a Ogura e Bagnaia. Ora è quarto in classifica. Escluso Bezzecchi dopo che, sabato, ha dato uno schiaffo a un commissario di gara

• Le ceneri di Milan Kundera e della moglie sono state tumulate nel cimitero di Brno, città natale dello scrittore ceco

• È morto il cofondatore di Ubisoft, la casa di videogiochi di Assassin’s Creed, Claude Guillemot. È precipitato con il suo Cessna 421 a La Baule, nella Francia occidentale. Aveva 69 anni

• Se ne è andato il fisico belga François Englert, 93 anni, uno dei padri del Bosone di Higgs nonché premio Nobel nel 2013

• Sono morti il regista di Friends e Will & Grace James Burrows (85 anni), la scrittrice e giornalista croata Slavenka Drakulić (76), l’attrice Giorgia Moll (88) e il fondatore dei servizi segreti di Cuba Ramiro Valdés (94)



Titoli

Corriere della sera: Trump mette a rischio l’intesa

la Repubblica: Trump mina i colloqui

La Stampa: Iran-Usa, negoziati nel caos

Il Sole 24 Ore: Bonus casa al 50% in sette casi su dieci

Il Messaggero: Sono salve

Il Giornale: Vannacci al contrario / Se corre da solo / il centrodestra vince

Qn: Hormuz, minacce di Trump / «Apritelo o vi faccio saltare»

Leggo: Trump mette a rischio i negoziati

Il Fatto: Sprechi di soldi: in fumo i primi / risarcimenti, così paghiamo noi

Libero: La risposta a Trump

La Verità: Occhio, l’Ue è peggio di Trump

Il Mattino: Ospedale del Mare / Fiamme e polemiche

Domani: Hormuz chiuso, Trump minaccia / Il negoziato con l’Iran va avanti



