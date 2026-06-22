Ennesima rottura, a Mazara manca l'acqua. Ecco dove

A Mazara manca l'acqua.
Disagi nell'erogazione idrica delle zone delle vie Don Primo Mazzolari, Potenza, Val di Mazara, Valdemone, Val di Noto e parte della via Salemi. Avviati gli interventi per la riparazione e sostituzione che dovrebbero concludersi entro le prossime 48 ore
Il Servizio idrico dell'ufficio tecnico comunale rende noto che a causa di un guasto alla pompa idrica del pozzo Mennolito si registrano disagi nell'erogazione idrica delle zone che interessano le vie Don Primo Mazzolari, Potenza, Val di Mazara, Valdemone, Val di Noto e parte della via Salemi.
Si rende necessaria la sostituzione di parte degli impianti: gli interventi di riparazione - assicura il Servizio idrico - sono già avviati e verranno completati entro le prossime 48 ore.
Numeri Utili per segnalare disservizi idrici e richiedere servizio autobotti: 0923671521 - 3336192060 (solo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13) - 3336191988 (reperibilità e festivi).