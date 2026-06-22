Mazara calcio: Asaro si dimette presentando una nuova cordata per un nuovo percorso

22/06/2026 12:30:00

Il Mazara Calcio comunica che, a seguito del percorso di programmazione e riorganizzazione societaria avviato negli ultimi mesi, si apre ufficialmente una nuova fase della storia del club. Un lavoro condiviso, sviluppato con senso di responsabilità e visione strategica, ha consentito di definire un nuovo assetto societario orientato a garantire continuità, solidità e ambizione al progetto sportivo gialloblù. In questo percorso, il presidente Salvatore Asaro ha avuto un ruolo determinante nel favorire la definizione della nuova struttura organizzativa, accompagnando il club in una fase di rinnovamento e crescita e contribuendo in prima persona alla costruzione delle basi del nuovo progetto societario. Il nuovo assetto segna inoltre il passaggio di consegne alla guida del club, con Salvatore Asaro che conclude il proprio percorso nel ruolo di presidente.

“Ci sono momenti in cui l’amore per una maglia e per una città impone di guardare al futuro con responsabilità e visione, dichiara il Presidente Salvatore Asaro. Abbiamo lavorato senza sosta, ben prima della conclusione dell’ultima stagione sportiva, con un obiettivo chiaro: garantire un futuro solido, ambizioso e duraturo al Mazara Calcio, e soprattutto, contribuendo a creare le condizioni per l’evoluzione del progetto societario. Oggi si apre una nuova fase della storia del Mazara Calcio, caratterizzata dall’ingresso di nuove energie, nuove competenze e nuove prospettive che potranno dare ulteriore impulso alla crescita del club. Per questo motivo ritengo che sia arrivato il momento di compiere un passo indietro nel ruolo di presidente, lasciando spazio a una nuova guida societaria che possa portare avanti il percorso costruito in questi anni. Una scelta maturata esclusivamente nell’interesse del Mazara Calcio e del suo futuro. Il mio legame con questi colori, con questa città e con questa società resterà immutato. Continuerò a sostenere il Mazara con lo stesso senso di appartenenza, convinto che il bene del club debba sempre prevalere su ogni interesse personale. Desidero ringraziare dirigenti, collaboratori, sponsor, tifosi e tutti coloro che hanno condiviso con me questo percorso, contribuendo con passione e sacrificio alla vita della società. Ogni nuova pagina nel calcio richiede equilibrio, programmazione e grandi motivazioni. L’auspicio è che questa nuova fase possa regalare al Mazara Calcio le soddisfazioni che questa piazza merita e che tutti noi sogniamo”.

Il Mazara Calcio desidera esprimere profonda gratitudine a Salvatore Asaro per l’impegno, la dedizione e il contributo offerto nel corso degli anni alla guida della società. Il percorso di riorganizzazione avviato negli ultimi mesi ha consentito di definire un nuovo assetto societario che guiderà il Mazara Calcio nella prossima fase del proprio sviluppo sportivo e organizzativo, nel segno della continuità e della crescita. La società desidera inoltre sottolineare il ruolo fondamentale svolto da Salvatore Asaro nel favorire questo processo di transizione, mettendo sempre al centro il futuro del club e la tutela dei colori gialloblù. Nei prossimi giorni verrà presentata ufficialmente la nuova guida societaria e sportiva nel corso di una conferenza stampa dedicata, durante la quale saranno illustrati gli obiettivi e le linee guida del progetto.



