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Cultura

» Arte
22/06/2026 09:43:00

Arte e femminismo: l'artist talk di Brigita Ozolins alla Casina Liberty a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/1782114285-0-.jpg

Giovedì 25 giugno, alle 19, la Casina Liberty di Villa Margherita ospita l'artist talk con Brigita Ozolins, artista australiana di origine lettone in residenza a Trapani per «Rivolta Femminile Trapani '26». L'incontro anticipa la mostra collettiva internazionale in programma in autunno al Complesso di San Domenico.

L'artista e la sua ricerca

Attraverso immagini e racconti dei suoi progetti, Ozolins presenterà una pratica artistica che intreccia linguaggio, memoria, libri e storia. Nata e residente in Tasmania, per quasi venticinque anni ha insegnato Belle Arti all'Università della Tasmania, con un percorso parallelo da bibliotecaria.

È conosciuta soprattutto per le installazioni di grande scala dedicate al rapporto tra linguaggio, letteratura e aspetti meno noti della storia: lavori spesso basati sul testo e pensati per luoghi specifici, che mettono insieme libri, mobili, specchi, scritte in vinile, performance, immagini digitali, video e suono.

Il legame tra Sicilia e Lettonia

Durante la serata sarà presentata in anteprima la ricerca sviluppata nella residenza trapanese, dedicata a un legame storico inatteso tra Lettonia e Sicilia: la figura di Alessandra von Wolff-Stomersee, psicoanalista e nobildonna baltica, moglie di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore de «Il Gattopardo». La coppia si sposò a Riga e nel corso della vita insieme viaggiò spesso tra la Sicilia e la Lettonia.

Da questo intreccio nasce l'installazione di grande formato che Ozolins esporrà al Complesso Monumentale di San Domenico nella prossima edizione della mostra.

Il progetto Rivolta Femminile Trapani

L'artista dialogherà con la curatrice del progetto, la critica d'arte Anda Klavina. «Rivolta Femminile Trapani» è nato nel 2023 proprio per iniziativa di Klavina: ispirato al pensiero radicale di Carla Lonzi, promuove l'emergere di una nuova soggettività femminile fuori dal canone maschile.

Il programma si articola in artist talk mensili, residenze, mostre personali e interventi nello spazio pubblico, fino alla collettiva annuale. La terza edizione si terrà dall'11 settembre al 25 ottobre al Complesso di San Domenico di Trapani.









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