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» Vela
21/06/2026 07:00:00

Vela: Giorgia Tumbarello della Canottieri Marsala sul podio dell’Europa Cup 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2026/vela-giorgia-tumbarello-della-canottieri-marsala-sul-podio-dell-europa-cup-2026-450.jpg

Dal 14 al 17 giugno, si è tenuta, nelle acque di Riva del Garda, l’Europa Cup ILCA 2026, una delle regate internazionali più prestigiose della classe ILCA. La Società Canottieri Marsala, presente alla competizione con alcuni dei suoi migliori velisti, si è distinta grazie al podio conquistato dalla bravissima Giorgia Tumbarello, che ha vinto il 3° posto Femminile, arrivando 6^ nella classifica assoluta. 
"Sono soddisfatta della mia prestazione – ha commentato Giorgia Tumbarello - perché sono riuscita a mantenere una buona costanza nei risultati, nonostante il cambiamento delle condizioni. Ho cercato di adattarmi al meglio sia alle prove con vento forte sia a quelle con aria più leggera, lavorando sulla velocità della barca e sulle scelte tattiche. Alla fine della manifestazione ho concluso al 3° posto femminile e al 6° posto nella classifica generale, un risultato che mi rende molto contenta e che rappresenta un importante passo avanti nel mio percorso sportivo”.
Grandi aspettative per Filippo Noto, che purtroppo non ha raggiunto il traguardo sperato a causa di due squalifiche per partenza anticipata, che di fatto hanno causato l’annullamento di un primo e di un secondo posto. Giulio Genna, che ha regatato nella categoria ILCA 7, ha chiuso 23°. Erano presenti alla competizione anche Angelo Rampello 39° in Silver e Barbara Rizzo 50^ in Emerald nell’ILCA 4. Adesso, si pensa già ai prossimi Campionati Mondiali Giovanili per Filippo Noto e per Giorgia Tumbarello, che si terrà nel mesi di agosto in Danimarca.









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