Ginnastica: la Marsala Gym Lab brilla con Sofia De Filippi ed Emma Magro

21/06/2026 12:30:00

Dall' 11 al 14 giugno 2026, presso la palestra Appoggetti di Fermo, si è svolto il prestigioso Torneo Allieve Gold di Ginnastica Artistica Femminile, manifestazione nazionale indetta dalla Federazione Ginnastica d'Italia che ha visto la partecipazione di circa 360 ginnaste provenienti da tutta Italia. Tra le protagoniste della competizione anche due giovani atlete della ASD Marsala Gym Lab: Sofia De Filippi, impegnata nella categoria Allieve A3, ed Emma Magro nella categoria Allieve A1, entrambe chiamate a confrontarsi con alcune delle migliori ginnaste del panorama nazionale. Per le due atlete marsalesi si è trattato di un'esperienza sportiva e formativa di assoluto livello, affrontata con determinazione e maturità, presentando i programmi tecnici avanzati.

Ottima la prova di Sofia De Filippi che conclude la gara al 30° posto su 66 partecipanti con il punteggio di 75,175, migliorando di ben 1,450 punti rispetto alla precedente prova della Zona Tecnica. Un risultato che premia il lavoro svolto negli ultimi mesi, caratterizzato dall'inserimento di nuovi elementi alle parallele e ai cinghietti, oltre a un significativo miglioramento dell'esecuzione al volteggio. Positiva anche la prestazione di Emma Magro, che si classifica 68ª su 142 ginnaste. L'atleta ha consolidato il programma di base agli attrezzi, mostrando una crescita tecnica costante e importanti margini di miglioramento per il futuro. I risultati ottenuti rappresentano una grande soddisfazione per la società e per lo staff tecnico, che vedono premiato il lavoro quotidiano svolto in palestra. Un'opportunità di confronto con il massimo livello nazionale che costituisce un'importante occasione di crescita e conferma la qualità del percorso intrapreso dalle giovani ginnaste.

La ASD Marsala Gym Lab continua infatti a distinguersi non solo per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, ma anche per l'impegno costante nelle attività addestrative e nella formazione delle proprie atlete. La società partecipa attivamente agli allenamenti regionali promossi dal Comitato Regionale FGI Sicilia, contribuendo allo sviluppo del movimento ginnico sul territorio. Un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto è arrivato con la nomina di Gilda Tortorici a Responsabile dell'Attività Addestrativa Regionale per le province di Trapani e Palermo, incarico che testimonia la competenza e la professionalità maturate nel corso degli anni. A questo importante incarico si aggiunge anche la chiamata da parte della campionessa olimpica Vanessa Ferrari per entrare a far parte dello staff dell'Experience Summer Camp firmato Ferrari, in programma dal 28 agosto al 4 settembre a Lignano Sabbiadoro, ulteriore attestazione di stima e riconoscimento.

La stagione sportiva della ASD Marsala Gym Lab proseguirà con il tradizionale saggio, in programma il prossimo 27 giugno presso la Palestra Fortunato Bellina di Marsala, con inizio alle ore 18:30, un appuntamento atteso da famiglie, atleti e appassionati per celebrare insieme i risultati raggiunti durante l'anno. Con passione, impegno e spirito di squadra, la ASD Marsala Gym Lab continua a costruire il futuro della ginnastica artistica, accompagnando le proprie atlete in un percorso di crescita sportiva e personale che guarda con fiducia ai traguardi di domani.



