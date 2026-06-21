Marsala, scuola aperta d'estate al plesso Pascoli: al via i "Percorsi Estivi" per 80 alunni

21/06/2026 17:30:00

La scuola non chiude con la fine delle lezioni. A Marsala l’Istituto Comprensivo Garibaldi-Pipitone apre le porte anche durante l’estate grazie al progetto “Percorsi Estivi”, promosso dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale della Sicilia. Un’iniziativa che punta a coniugare attività educative e ricreative, offrendo al tempo stesso un importante supporto alle famiglie.

L’istituto diretto dalla dirigente scolastica Mariella Parrinello ha aderito alla misura prevista dalla Circolare n. 16 del 12 maggio 2026, presentando una proposta progettuale che è stata approvata e finanziata dalla Regione.

Quattro laboratori per imparare divertendosi

Il progetto prevede la realizzazione di quattro diversi percorsi dedicati agli alunni della scuola primaria: un laboratorio creativo, uno sportivo, uno di drammatizzazione e uno musicale. Le attività saranno realizzate in collaborazione con l’Ente del Terzo Settore “Carpe Diem”, partner dell’iniziativa, e si svolgeranno nei locali del plesso Pascoli.

Dal 22 giugno al 17 luglio, dalle 8.30 alle 12.30, i bambini potranno partecipare gratuitamente a esperienze formative e ricreative pensate per sviluppare competenze relazionali, capacità espressive e spirito di collaborazione attraverso metodologie di apprendimento non formale.

Un aiuto concreto alle famiglie

L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: rafforzare le cosiddette soft skills degli studenti e contribuire al contrasto della dispersione scolastica, offrendo al contempo un servizio utile alle famiglie, soprattutto a quelle in cui entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorative durante il periodo estivo.

L’apertura della scuola nei mesi estivi rappresenta quindi una risposta concreta alle esigenze educative e sociali del territorio.

Entusiasmo e adesioni record

Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Mariella Parrinello per il riscontro ottenuto dall’iniziativa.

Le famiglie hanno accolto con entusiasmo il progetto e, a pochi giorni dalla comunicazione dell’avvio delle attività, sono già arrivate circa 80 adesioni da parte degli alunni della scuola primaria. Un dato che conferma quanto sia sentita la necessità di proposte educative capaci di accompagnare i bambini anche oltre il tradizionale calendario scolastico, trasformando la scuola in uno spazio aperto, inclusivo e vissuto durante tutto l’anno.



