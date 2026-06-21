Mazara, i Giovani Democratici lanciano una mappatura dei rifiuti: “Documentare per cambiare”

I Giovani Democratici di Mazara del Vallo lanciano una mappatura partecipata dei rifiuti abbandonati in città. L’iniziativa punta a raccogliere segnalazioni documentate da strade, piazze e periferie, per costruire un dossier da consegnare all’Amministrazione comunale.
Secondo i Giovani Democratici, Mazara “non può abituarsi al degrado”. In diverse zone della città continuano a registrarsi criticità legate all’abbandono dei rifiuti e alla mancata rimozione degli accumuli, con conseguenze sul decoro urbano, sull’ambiente e sulla qualità della vita dei cittadini.
L’obiettivo dell’iniziativa è semplice: raccogliere fotografie, indicazioni precise dei luoghi e segnalazioni puntuali, così da realizzare una mappa reale delle situazioni più critiche.
“Non vogliamo limitarci alle polemiche o alle lamentele sui social network”, dichiarano i Giovani Democratici. “Crediamo che una comunità possa incidere realmente sui problemi del proprio territorio quando sceglie di partecipare, documentare e avanzare proposte fondate sui fatti. Segnalare significa assumersi una responsabilità collettiva verso la propria città”.
I cittadini che vogliono contribuire possono scattare una fotografia della zona interessata, indicare la posizione del sito segnalato e compilare il modulo online predisposto dai Giovani Democratici.
Il modulo è disponibile a questo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3GElbRJzuM7wi1KAvNeUb4Yf8g3FMRK-TQ7AXRMnVYHrSYA/viewform?usp=publish-editor
Ogni segnalazione contribuirà alla realizzazione del dossier, che sarà poi trasmesso ufficialmente al Comune per chiedere interventi tempestivi ed efficaci.
“Mazara merita attenzione, cura e rispetto”, affermano i Giovani Democratici. “Il cambiamento inizia anche da un gesto semplice: non voltarsi dall’altra parte”.