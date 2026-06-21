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Politica
21/06/2026 13:23:00

Mazara, i Giovani Democratici lanciano una mappatura dei rifiuti: “Documentare per cambiare”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-06-2026/mazara-i-giovani-democratici-lanciano-una-mappatura-dei-rifiuti-documentare-per-cambiare-450.jpg

I Giovani Democratici di Mazara del Vallo lanciano una mappatura partecipata dei rifiuti abbandonati in città. L’iniziativa punta a raccogliere segnalazioni documentate da strade, piazze e periferie, per costruire un dossier da consegnare all’Amministrazione comunale.

Secondo i Giovani Democratici, Mazara “non può abituarsi al degrado”. In diverse zone della città continuano a registrarsi criticità legate all’abbandono dei rifiuti e alla mancata rimozione degli accumuli, con conseguenze sul decoro urbano, sull’ambiente e sulla qualità della vita dei cittadini.

 

L’obiettivo dell’iniziativa è semplice: raccogliere fotografie, indicazioni precise dei luoghi e segnalazioni puntuali, così da realizzare una mappa reale delle situazioni più critiche.

 

“Non vogliamo limitarci alle polemiche o alle lamentele sui social network”, dichiarano i Giovani Democratici. “Crediamo che una comunità possa incidere realmente sui problemi del proprio territorio quando sceglie di partecipare, documentare e avanzare proposte fondate sui fatti. Segnalare significa assumersi una responsabilità collettiva verso la propria città”.

I cittadini che vogliono contribuire possono scattare una fotografia della zona interessata, indicare la posizione del sito segnalato e compilare il modulo online predisposto dai Giovani Democratici.

Il modulo è disponibile a questo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3GElbRJzuM7wi1KAvNeUb4Yf8g3FMRK-TQ7AXRMnVYHrSYA/viewform?usp=publish-editor

Ogni segnalazione contribuirà alla realizzazione del dossier, che sarà poi trasmesso ufficialmente al Comune per chiedere interventi tempestivi ed efficaci.

“Mazara merita attenzione, cura e rispetto”, affermano i Giovani Democratici. “Il cambiamento inizia anche da un gesto semplice: non voltarsi dall’altra parte”.









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