Maggioranza in crisi a Castellammare, Forza Italia chiede una verifica politica

21/06/2026 15:00:00

Forza Italia chiede una verifica politica della maggioranza a Castellammare del Golfo. La richiesta arriva dai consiglieri comunali del partito e dal segretario cittadino, che sollecitano un confronto con il sindaco per “rafforzare e rilanciare l’azione amministrativa”.

La nota è asciutta ma politicamente chiara. Forza Italia rivendica il proprio ruolo nella coalizione e chiede maggiore coinvolgimento nelle scelte dell’amministrazione.

“Nel corso degli ultimi mesi, Forza Italia ha più volte rappresentato al Sindaco l’esigenza di un maggiore coinvolgimento e di un più chiaro riconoscimento del proprio ruolo all’interno della coalizione di governo, nella consapevolezza del contributo fornito in termini di rappresentanza, proposta e sostegno politico”, scrivono i consiglieri e il segretario comunale.

Il partito ricorda il lavoro svolto nella fase elettorale e durante la campagna che ha portato all’elezione dell’attuale amministrazione.

“Fin dall’inizio del percorso elettorale e durante tutta la campagna, i nostri esponenti hanno lavorato con impegno e responsabilità per sostenere la candidatura che ha poi ottenuto la fiducia degli elettori”.

Forza Italia parla della necessità di un nuovo impulso amministrativo.

“Pur riconoscendo le complessità dell’attuale contesto politico, riteniamo necessario imprimere un nuovo impulso all’attività amministrativa e valorizzare una fase di rilancio dell’azione pubblica”.

Secondo il partito, dopo tre anni di mandato c’è ancora tempo per trasformare la programmazione in risultati concreti.

“Dopo tre anni di mandato esiste ancora un significativo margine temporale per tradurre la programmazione in interventi concreti, efficaci e coerenti con le esigenze del territorio”.

La richiesta è di intervenire subito, senza aspettare la fase finale della consiliatura.

“Si avverte l’esigenza di imprimere un cambio di passo all’azione amministrativa, per questa ragione riteniamo che intervenire ora sia non solo opportuno, ma necessario”.

E ancora: “Rinviare tale esigenza a una fase più avanzata del mandato rischierebbe di apparire come una scelta dettata esclusivamente dall’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale, svuotando di credibilità ogni tentativo di rilancio”.

Il nodo è anche il rapporto interno alla maggioranza. Forza Italia sostiene che le richieste di confronto presentate negli ultimi mesi non avrebbero avuto risposte adeguate.

“Non possiamo però omettere che, nelle more di questo rilancio, le richieste di confronto politico e di verifica della maggioranza presentate da Forza Italia negli ultimi mesi non hanno trovato un riscontro adeguato”.

Il partito rivendica il proprio peso politico e istituzionale.

“Abbiamo cercato di individuare i margini migliori per governare e per ottenere il giusto riconoscimento del nostro ruolo istituzionale”.

Poi il passaggio più netto: “Disattendere le esigenze amministrative e la rappresentanza di Forza Italia significherebbe, in ultima analisi, non rispettare il popolo che sovranamente ci ha scelti e che ha sostenuto la nostra azione politica”.

Per Forza Italia serve un metodo diverso nella gestione della coalizione.

“Crediamo sia necessario creare le condizioni per un lavoro comune e coordinato tra tutte le forze di maggioranza, garantendo un coinvolgimento effettivo nelle scelte e nella definizione delle priorità”.

Il partito ribadisce la disponibilità al confronto.

“Ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare con spirito leale e propositivo: confidiamo che il Sindaco promuova al più presto la fase decisiva del confronto, alla quale parteciperemo con spirito costruttivo per individuare insieme le azioni di rilancio”.

Nella nota entra anche il tema del Documento preliminare del Pug, il Piano Urbanistico Generale, che arriverà in Consiglio comunale. Forza Italia lo definisce uno strumento strategico per il futuro della città.

“Particolare rilievo assume, in questo quadro, l’imminente approdo in Consiglio comunale del Documento Preliminare del PUG, strumento strategico per il futuro della città”.

Secondo il partito, il passaggio richiede un confronto più approfondito.

“Tale passaggio richiede un approfondimento serio e un confronto politico più incisivo, al fine di garantire uno strumento realmente efficace e aderente alle esigenze della comunità”.

Forza Italia segnala anche alcune criticità nel documento.

“È opportuno sottolineare che il documento, nella sua attuale formulazione, presenta alcuni aspetti che meritano ulteriori approfondimenti e valutazioni, soprattutto con riferimento alle prospettive di sviluppo delle attività produttive ed economiche del territorio, tema al quale Forza Italia ha sempre riservato particolare attenzione”.

La conclusione è un invito al sindaco e alla coalizione ad aprire una fase di confronto.

“Per l’importanza delle decisioni strategiche che dovranno essere assunte nei prossimi mesi, riteniamo necessario garantire che le scelte e le strategie future siano pienamente coerenti con gli obiettivi di crescita, sviluppo e valorizzazione delle potenzialità della comunità locale”.

E infine: “Per tali motivi confidiamo che si possa aprire, in tempi brevi, una fase di dialogo e confronto politico serio e costruttivo con tutta la coalizione di maggioranza, nell’esclusivo interesse della città e della buona amministrazione”.



