Lavoro nella pubblica amministrazione, posti a Trapani e Palermo. Ecco dove

21/06/2026 20:21:00

Lavoro nella pubblica amministrazione, posti a Trapani e Palermo: bandi per Iacp, Giustizia e Zooprofilattico

Nuove opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione tra Trapani e Palermo. I bandi riguardano l’Istituto autonomo case popolari di Trapani, il Ministero della Giustizia e l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia. Le selezioni sono rivolte, a seconda dei profili, a laureati, diplomati e candidati in possesso della licenza media. Previsti contratti sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

Iacp Trapani, un funzionario amministrativo-contabile

La selezione che riguarda direttamente Trapani è quella bandita dall’Istituto autonomo case popolari. Lo Iacp assume a tempo pieno e indeterminato un funzionario amministrativo-contabile, nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Il concorso è per titoli ed esami e prevede una prova scritta e una prova orale, con verifica anche delle conoscenze di inglese e informatica.

Possono partecipare i laureati. Sono ammessi i candidati in possesso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze economiche, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, o titoli equipollenti.

Sono ammessi anche i laureati del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Scienze dell’amministrazione, oppure chi possiede lauree specialistiche o magistrali in Finanza, Giurisprudenza, Scienze dell’economia, Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze economico-aziendali e Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica.

La prova scritta potrà consistere in un elaborato, quesiti a risposta sintetica o aperta, soluzione di un caso teorico-pratico o redazione di schemi di atti amministrativi. Le materie riguardano l’ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti gestori dell’edilizia residenziale pubblica, il diritto amministrativo, i contratti pubblici e l’ordinamento del lavoro pubblico.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma InPa. La scadenza è fissata al 15 luglio.

Ministero della Giustizia, un posto a Palermo negli Archivi Notarili

Il Ministero della Giustizia ha avviato una procedura per assumere 14 unità di personale a tempo pieno e indeterminato nell’Area degli Operatori, ex Area Prima, famiglia professionale degli operatori dei servizi generali, presso l’Amministrazione Autonoma degli Archivi Notarili.

Dei 14 posti disponibili, uno è destinato a Palermo.

La selezione è rivolta a candidati in possesso della licenza media e iscritti negli elenchi dei Centri per l’Impiego con i requisiti richiesti. Non si tratta di un concorso pubblico tradizionale: il reclutamento avviene tramite avviamento a selezione degli iscritti ai Centri per l’Impiego territorialmente competenti.

La selezione servirà a verificare l’idoneità allo svolgimento delle mansioni. È previsto un colloquio conoscitivo sulle attività di base, come archiviazione e classificazione di atti e documenti, e una prova pratica.

Gli interessati dovranno presentare candidatura ai Centri per l’Impiego competenti, secondo modalità e termini che saranno indicati nei successivi avvisi pubblicati dagli stessi Cpi.

Istituto Zooprofilattico Sicilia, 14 posti a tempo determinato

L’Istituto Zooprofilattico della Sicilia ha pubblicato una selezione pubblica per titoli ed esame per assumere 14 unità di personale a tempo determinato, per 12 mesi, nell’ambito delle attività istituzionali di raccolta dati in allevamento e assistenza tecnica.

I posti sono così suddivisi: 11 tecnici di gestione aziendale, cioè controllori zootecnici, 2 agronomi e 1 veterinario.

Per il profilo di tecnico di gestione aziendale è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore. Saranno considerati particolarmente attinenti i percorsi agrari, zootecnici, agroalimentari, economico-aziendali o equivalenti. Sono richieste conoscenze tecnico-pratiche in ambito zootecnico, dei disciplinari ministeriali sui controlli dell’attitudine produttiva latte e carne, conoscenze informatiche di base e degli applicativi per raccolta e trasmissione dati. Costituisce titolo preferenziale l’esperienza nel settore.

Per il profilo di agronomo servono laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari o titolo equipollente, abilitazione professionale e iscrizione all’albo. Richiesta la conoscenza di Windows e dei principali applicativi informatici. È titolo preferenziale l’esperienza in laboratorio e nell’uso di strumentazione a infrarosso per analisi di latte, alimenti zootecnici, carne e formaggi.

Per il veterinario sono richiesti laurea magistrale in Medicina veterinaria o titolo equipollente, abilitazione e iscrizione all’albo professionale. Necessarie competenze nel settore dei piccoli e grandi ruminanti. Sono titoli preferenziali corsi di specializzazione ed esperienza documentata in aziende pubbliche o private del settore.

La selezione prevede prova scritta e prova orale, con accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le candidature vanno presentate tramite InPa entro l’8 luglio.

Zooprofilattico, altri 7 posti a tempo indeterminato

Sempre l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia ha indetto una seconda selezione per 7 assunzioni a tempo indeterminato.

I posti sono così ripartiti: 2 impiegati di prima, Area 2 Assistenti, Livello 2; 2 tecnici esperti di gestione aziendale, Area 2 Assistenti, Livello 4/A; 1 tecnico di gestione aziendale, Area 2 Assistenti, Livello 4/B; 2 tecnici junior di gestione aziendale, Area 2 Assistenti, Livello 5.

Per gli impiegati di primo livello è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agrario, conseguito al termine di un ciclo quinquennale.

Per i tecnici esperti di gestione aziendale sono richieste conoscenze tecnico-pratiche in campo zootecnico e informatico, acquisite attraverso percorsi formativi specifici, e un titolo di studio a indirizzo agrario non inferiore al diploma quinquennale.

Gli stessi requisiti sono richiesti per il tecnico di gestione aziendale.

Per i tecnici junior di gestione aziendale è previsto l’inserimento di personale di prima assunzione, impiegato nel supporto operativo, che acquisirà attraverso l’esperienza pratica le competenze necessarie per svolgere le mansioni di tecnico di gestione aziendale. Anche in questo caso è richiesto un diploma quinquennale a indirizzo agrario.

La selezione consiste in una prova scritta e una orale. Le candidature vanno inviate tramite InPa entro il 9 luglio.

Le scadenze

Per l’Istituto Zooprofilattico, la prima selezione da 14 posti a tempo determinato scade l’8 luglio. La seconda, da 7 posti a tempo indeterminato, scade il 9 luglio.

Per lo Iacp Trapani, la scadenza per il posto di funzionario amministrativo-contabile è il 15 luglio.

Per il posto del Ministero della Giustizia a Palermo, gli interessati dovranno seguire gli avvisi dei Centri per l’Impiego competenti.



