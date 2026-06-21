Alcamese uccise la moglie. La sentenza a luglio

21/06/2026 17:05:00

È attesa per luglio la sentenza nel processo a carico di Vincenzo Gerardi, 57 anni, alcamese accusato dell’omicidio della moglie Teresa Stabile. La donna venne uccisa il 16 aprile 2025 nel cortile condominiale di via San Giovanni Bosco, a Samarate, in provincia di Varese, dove la coppia viveva da anni per motivi di lavoro.

La Corte d’Assise di Busto Arsizio ha aggiornato il calendario del processo. L’udienza riprenderà il 10 luglio alle 15 con la chiusura dell’istruttoria. Il 13 luglio, alle 9.30, è previsto l’intervento del pubblico ministero; il 20 luglio, sempre alle 9.30, sarà la volta delle parti civili e della difesa.

La sentenza è attesa per il 24 luglio.

Secondo la ricostruzione emersa nel corso del processo, Teresa Stabile aveva deciso di separarsi dal marito dopo anni di convivenza difficile. La donna aveva già avviato le pratiche per il divorzio. Una decisione che, secondo l’accusa, Gerardi non avrebbe mai accettato, arrivando a perseguitarla fino all’aggressione mortale.

La sera del 16 aprile, al rientro dal lavoro, la donna sarebbe stata sorpresa dal marito armato di coltello. L’avrebbe colpita ripetutamente fino a ucciderla.

Le testimonianze raccolte dalla Procura hanno delineato un quadro di crescente pressione psicologica nei confronti della vittima, soprattutto nel periodo in cui Teresa aveva iniziato a costruirsi una nuova vita indipendente.

Tra gli aspetti più delicati del procedimento c’è anche la perizia psichiatrica sull’imputato. La psichiatra forense Stefania Zaroli dovrà completare entro l’11 luglio le operazioni della perizia disposta su Gerardi.

L’esito dell’accertamento psichiatrico rappresenta uno dei passaggi centrali del processo. Poi la parola passerà alle parti e, infine, alla Corte.



