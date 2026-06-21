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Economia
21/06/2026 14:00:00

Un appello ai sindaci trapanesi per contrastare l'abuso di alcol tra i minori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2026/un-appello-ai-sindaci-trapanesi-per-contrastare-l-abuso-di-alcol-tra-i-minori-450.jpg

La Sezione Provinciale CIFA di Trapani rivolge un appello ai Sindaci dei Comuni della provincia affinché, in vista della stagione estiva e del prevedibile aumento delle occasioni di aggregazione giovanile, vengano adottate misure concrete e tempestive per contrastare il consumo di bevande alcoliche tra i minorenni e prevenire fenomeni di violenza urbana che negli ultimi mesi hanno interessato diverse città del territorio provinciale.

 

L'iniziativa trae spunto dal dibattito nazionale rilanciato dall'articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore del 17 giugno scorso, dal titolo "Sindaci in campo per far rispettare il divieto di alcol fra i minori", che evidenzia il ruolo centrale delle amministrazioni comunali nell'attuazione di strumenti di prevenzione e controllo a tutela dei giovani e della sicurezza pubblica.

 

CIFA Trapani ritiene opportuno che le amministrazioni locali valutino l'adozione di specifiche ordinanze volte a rafforzare il rispetto del divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori, prevedendo controlli mirati nelle aree della cosiddetta “movida”, nei luoghi di ritrovo e durante manifestazioni ed eventi pubblici, con il coinvolgimento delle Polizie Locali e delle altre Forze dell'Ordine.

 

Parallelamente, appare necessario affrontare con determinazione i sempre più frequenti episodi di violenza giovanile, aggressioni, atti di vandalismo e comportamenti antisociali che hanno destato preoccupazione nelle comunità locali. Fenomeni che, in altre realtà del Centro-Nord Italia, hanno portato all'adozione di specifici provvedimenti amministrativi finalizzati a limitare situazioni di degrado urbano e di pericolo per la sicurezza dei cittadini, comunemente definiti come misure "anti maranza".

 

“Pur nella consapevolezza delle peculiarità sociali e territoriali della provincia di Trapani -spiega Gaspare Ingargiola, presidente della sezione provinciale di CIFA- riteniamo indispensabile avviare una riflessione condivisa tra istituzioni, scuole, famiglie, associazioni, forze sociali e le imprese, per individuare strumenti efficaci di prevenzione e contrasto, capaci di garantire il diritto dei giovani a vivere gli spazi pubblici in sicurezza e nel rispetto delle regole”.

 

CIFA Trapani auspica pertanto che tali tematiche possano essere affrontate nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, promuovendo azioni sinergiche tra Prefettura, Comuni, Forze dell'Ordine, istituzioni scolastiche e rappresentanze della società civile, con l'obiettivo di definire strategie coordinate e interventi, in primis di prevenzione, concreti, a tutela della sicurezza urbana e della crescita sana delle nuove generazioni.

 

“La sicurezza dei cittadini e la protezione dei minori -conclude Ingargiola- rappresentano una responsabilità collettiva che richiede attenzione costante, prevenzione e collaborazione istituzionale. È giunto il momento di dedicare attenzione ai nostri giovani e di rivendicare spazi più adeguati. Il destino delle nostre strade non è ancora definito: tutto dipende dalle scelte che compiremo oggi, dall’istante in cui decideremo di non restare più semplici spettatori e torneremo a essere protagonisti attivi della crescita e dello sviluppo del territorio. A tal fine CIFA Trapani rinnova il proprio impegno a sostenere ogni iniziativa volta a rafforzare la legalità, il rispetto delle regole e la coesione sociale”.

 



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