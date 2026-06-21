Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
21/06/2026 00:39:00

Erice rafforza il dialogo nel mediterraneo attraverso la ceramica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2026/erice-rafforza-il-dialogo-nel-mediterraneo-attraverso-la-ceramica-450.jpg

Il Comune di Erice conferma il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e artigianale del territorio attraverso l'adesione al Distretto Produttivo “Ceramiche Made in Sicily”, formalizzata con apposita deliberazione della Giunta comunale, e la partecipazione alla missione istituzionale svoltasi a Rabat, in Marocco, dedicata alla promozione della ceramica artistica siciliana quale strumento di dialogo, cooperazione e sviluppo nel Mediterraneo.

 

Alla missione hanno preso parte la sindaca Daniela Toscano e l’assessora alla cultura, turismo e internazionalizzazione Rossella Cosentino, insieme ai sindaci e assessori degli altri Comuni partner del Distretto (Burgio, Caltagirone, Santo Stefano di Camastra, Sciacca), ai rappresentanti dello stesso Distretto (presidente Giorgio Vanadia e consulente Francesco Bivona) e ai referenti del mondo della formazione artistica e dell'artigianato ceramico siciliano. Presente anche il vice presidente dell’associazione italiana Città della Ceramica, Claudio Lo Monaco.

L'iniziativa, organizzata dal Distretto “Ceramiche Made in Sicily” con il coordinamento e la collaborazione del Consolato Generale del Regno del Marocco a Palermo, ha consentito di avviare un articolato confronto istituzionale con i principali organismi marocchini impegnati nella tutela e nella promozione dell'artigianato artistico e del patrimonio culturale.

 

Nel corso degli incontri sono state poste le basi per future collaborazioni finalizzate allo sviluppo di scambi culturali, formativi e commerciali, alla partecipazione congiunta a eventi e manifestazioni internazionali, nonché alla costruzione di percorsi di cooperazione tra istituzioni, scuole d'arte, artigiani e operatori del settore.

Particolare rilievo ha assunto il confronto con la Fondazione Nazionale dei Musei del Marocco, nell'ambito del quale è stata prospettata la realizzazione di un programma di esposizioni incrociate tra Sicilia e Marocco. L'obiettivo è valorizzare la ceramica quale espressione identitaria delle rispettive comunità e promuovere una più ampia conoscenza delle tradizioni artistiche delle due sponde del Mediterraneo.

«L'adesione al Distretto “Ceramiche Made in Sicily” e la partecipazione a questa missione internazionale rappresentano un'importante occasione per rafforzare la presenza di Erice all'interno di una rete di cooperazione che guarda al Mediterraneo come spazio di dialogo e crescita condivisa», dichiara la sindaca Daniela Toscano. «La ceramica, oltre a essere una testimonianza della nostra identità culturale e artigianale, può diventare uno strumento concreto di sviluppo, di promozione territoriale e di costruzione di relazioni istituzionali durature. La valorizzazione di questo patrimonio si inserisce infatti in una più ampia strategia di sviluppo che integra cultura, turismo esperienziale e sostegno alle produzioni artigianali, favorendo la trasmissione dei saperi e l'attrattività del territorio. Un ringraziamento particolare va al Distretto della Ceramica, e alla Console generale del Marocco a Palermo, madame Marjen Nassif per aver dato vita a tutto questo».

 

«Gli incontri svolti in Marocco hanno evidenziato il grande valore della diplomazia culturale e delle collaborazioni tra territori accomunati da una lunga tradizione artistica», afferma l’assessora alla Cultura, Turismo e Internazionalizzazione Rossella Cosentino. «Per Erice, la partecipazione al Distretto rappresenta un'importante opportunità di crescita e di promozione territoriale. La lavorazione della ceramica costituisce infatti una significativa espressione dell'artigianato artistico locale, capace di coniugare tradizione, creatività e identità culturale. Per Erice si aprono nuove prospettive di confronto, scambio e valorizzazione delle competenze artigianali, con ricadute positive sia sul piano culturale sia su quello turistico, in una dimensione sempre più internazionale».









Native | 20/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/1781861543-0-expert-supernova-marsala-compie-tre-anni-e-accoglie-uno-dei-cinque-apple-corner-d-italia.jpg

Expert Supernova Marsala compie tre anni e accoglie uno dei cinque Apple...

Native | 16/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781173603-0-la-mobilita-peugeot-in-provincia-di-trapani-la-sfida-vinta-da-automondo.jpg

La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da...

Native | 15/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781276076-0-essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna.jpg

Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta...