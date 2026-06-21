Erice, nuove regole per il Centro Comunale di Raccolta di Rigaletta-Milo

21/06/2026 10:43:00

Cambiano le modalità di accesso al Centro Comunale di Raccolta di Rigaletta-Milo.Il Comune di Trapani ha annunciato il nuovo calendario per il conferimento dei rifiuti differenziati presso la struttura, introducendo una suddivisione tra utenze domestiche e attività commerciali con l'obiettivo di rendere più ordinata ed efficiente la gestione dei flussi di ingresso.

Secondo il nuovo calendario, il martedì, dalle 14:30 alle 19:30, l'accesso sarà consentito esclusivamente a furgoni e attività commerciali. Il mercoledì, nella stessa fascia oraria, e il sabato mattina, dalle 8:30 alle 12:30, il conferimento sarà invece riservato alle autovetture e alle utenze domestiche.

Il Centro Comunale di Raccolta rappresenta uno degli strumenti principali del sistema di raccolta differenziata cittadino, consentendo ai residenti di conferire gratuitamente numerose tipologie di rifiuti, che non possono essere smaltite attraverso il normale servizio porta a porta.

Presso il CCR potranno essere conferiti carta e cartone, vetro, lattine, imballaggi in plastica e vetro, metalli, legno, polistirolo, sfalci e potature provenienti da utenze domestiche, oltre a rifiuti ingombranti e beni durevoli come mobili, materassi, frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisori, computer e stampanti. Sarà inoltre possibile consegnare indumenti usati, materiale tessile e plastica dura.

Particolare attenzione viene posta ai rifiuti ingombranti, per i quali è stato fissato un limite massimo di dieci pezzi per singolo conferimento. L'amministrazione precisa inoltre che autocarri, furgoni, moto ape e altri mezzi diversi dalle normali autovetture che trasportano rifiuti per conto di cittadini privati dovranno presentarsi accompagnati dal proprietario del materiale, che sarà tenuto a esibire un documento di riconoscimento e a compilare l'apposita modulistica con il proprio codice utente.

La riorganizzazione arriva in una fase in cui l'amministrazione comunale sta cercando di migliorare la qualità della raccolta differenziata e di limitare il fenomeno degli abbandoni incontrollati di rifiuti nelle periferie e nelle aree extraurbane.

Resta attivo anche il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti gestito da Econord, prenotabile attraverso il numero verde 800 688 559.

Un servizio pensato soprattutto per anziani, persone con difficoltà di trasporto e cittadini impossibilitati a raggiungere direttamente il centro di raccolta.

I conferimenti saranno accettati esclusivamente nei limiti della capacità di ricezione del CCR e che non potranno essere accolti rifiuti diversi da quelli previsti dal regolamento o quantitativi eccedenti quelli consentiti.

L'obiettivo è quello di garantire un servizio più efficiente e ordinato, favorendo al tempo stesso una maggiore partecipazione dei cittadini alla raccolta differenziata e al corretto smaltimento dei rifiuti.



