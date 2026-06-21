Erice, variazione di bilancio da 1,9 milioni: nuovi scuolabus, strade e servizi

21/06/2026 09:31:00

Quasi due milioni di euro per scuole, viabilità, manutenzioni, sicurezza urbana e servizi ai cittadini. Il Consiglio comunale di Erice ha approvato la seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028, sbloccando 1.886.685 euro provenienti dall'avanzo di amministrazione maturato con il rendiconto 2025.

La delibera, approvata all'unanimità dei presenti, consente all'amministrazione guidata dalla sindaca Daniela Toscano di finanziare una lunga serie di interventi già programmati e considerati prioritari per il territorio.

Si tratta di risorse che andranno dalla manutenzione delle infrastrutture ai servizi scolastici, passando per il decoro urbano e la sicurezza stradale.

Tra gli investimenti più significativi figurano l'acquisto di tre nuovi scuolabus, la manutenzione degli immobili comunali, gli interventi sulla rete fognaria, la manutenzione delle strade e il potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione. Previsti inoltre fondi per la manutenzione straordinaria del verde pubblico, la vigilanza delle spiagge durante la stagione estiva, la derattizzazione e la demolizione di manufatti abusivi.

Una quota delle somme sarà destinata anche alla sicurezza della circolazione.

In programma la realizzazione di dossi rallentatori sulla via Marconi, in prossimità della rotatoria di Milo, oltre a nuovi interventi di segnaletica stradale e alla manutenzione del parco mezzi comunale. Previsti investimenti anche per la Protezione civile, con l'acquisto di nuove attrezzature operative.

Non mancano gli interventi rivolti alle fasce più fragili della popolazione. La variazione finanzia infatti nuovi arredi per asili nido e centri anziani, oltre alla realizzazione di strutture dedicate al benessere degli animali, tra cui un ambulatorio veterinario a servizio del gattile comunale.

La manovra contabile recepisce inoltre 500 mila euro di finanziamenti regionali destinati a progetti di rigenerazione ambientale e tutela degli habitat naturali.

Inserita anche la quota di compartecipazione del Comune per la realizzazione della futura rotatoria tra via Manzoni e via Convento San Francesco di Paola, opera attesa da anni e che dovrà essere realizzata in collaborazione con il Comune di Trapani.

L'operazione si inserisce in un quadro finanziario che l'amministrazione ericina rivendica come particolarmente solido. Lo scorso aprile il Consiglio comunale aveva infatti approvato il rendiconto 2025, certificando un avanzo complessivo superiore ai 20 milioni di euro e un fondo cassa in crescita rispetto all'anno precedente.

Dati che, secondo l'amministrazione, testimoniano una capacità di programmazione che ha consentito al Comune di approvare nei termini sia il bilancio di previsione sia i principali documenti contabili dell'ente.

"Trasformiamo risorse disponibili in interventi attesi dal territorio e dai cittadini", ha dichiarato la sindaca Toscano, sottolineando come le priorità individuate riguardino manutenzioni, scuole, mobilità, sicurezza e decoro urbano. Sulla stessa linea l'assessore alle Finanze, Antonio Giuseppe Agliastro, che ha definito l'applicazione dell'avanzo di amministrazione il risultato di una gestione improntata alla prudenza e al rispetto degli equilibri di bilancio.

Con questa variazione, il Comune punta ad accelerare una serie di interventi concreti in vista della seconda parte dell'anno, trasformando le disponibilità finanziarie in opere e servizi destinati ad avere ricadute immediate sulla vita quotidiana dei cittadini.



