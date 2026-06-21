 Marettimo emoziona e celebra la sua storia con “Egadi 241 a.C.”  

21/06/2026 08:00:00

La storia delle Egadi è tornata a vivere sul palcoscenico naturale dello Scalo Nuovo di Marettimo. Davanti a numerosi residenti e turisti, gli alunni del plesso scolastico “Edmondo De Amicis” hanno portato in scena lo spettacolo storico “Egadi 241 a.C.”, dedicato alla celebre battaglia navale che segnò la fine della Prima Guerra Punica.

L'iniziativa, realizzata in occasione della conclusione dell'anno scolastico dell'istituto comprensivo “Antonino Rallo” di Favignana, ha trasformato una semplice recita di fine anno in un evento culturale capace di coinvolgere l'intera comunità isolana.

La battaglia delle Egadi raccontata dagli studenti

Lo spettacolo è stato il risultato di un lavoro avviato nei mesi scorsi dagli insegnanti e dai tredici alunni della pluriclasse di Marettimo, composta da bambini della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Attraverso dialoghi, costumi e scenografie, i giovani protagonisti hanno ricostruito le vicende che portarono allo scontro del 241 a.C., restituendo al pubblico atmosfere e personaggi della storia antica legata alle isole Egadi.

L'evento ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale e del Comune di Favignana. Presenti il sindaco Giuseppe Pagoto, il vicesindaco Emanuele Sardina, gli assessori Ignazio Lucido e Dafne Borgia e la consigliera comunale Luana Carriglio, oltre alla dirigente scolastica Letizia Alagna e al corpo docente.

Sul palco anche Lele Vannoli

Ad arricchire la rappresentazione è stata la partecipazione straordinaria dell'attore Lele Vannoli, originario delle Egadi, che ha interpretato lo storico Polibio e ha affiancato studenti e organizzatori nella preparazione dello spettacolo.

Accanto a lui si sono alternati sul palco numerosi interpreti tra alunni, docenti e cittadini dell'isola, dando vita ai personaggi romani, cartaginesi e alle figure simboliche legate alla storia e alla tradizione di Marettimo.

Il momento più emozionante: il saluto ai comandanti in partenza

Se la rappresentazione ha conquistato il pubblico per qualità e coinvolgimento, il momento più toccante è arrivato al termine della serata.

Una rappresentanza delle famiglie degli studenti ha infatti voluto ringraziare pubblicamente tre rappresentanti delle forze dell'ordine che presto lasceranno il territorio egadino dopo anni di servizio: il comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Favignana e Marettimo, Francesco Rosano, il comandante della stazione dei Carabinieri di Favignana, Leonardo Bileti, e il comandante della Guardia di Finanza di Favignana, Francesco Sorrentino.

Un gesto spontaneo che ha unito scuola, istituzioni e cittadini in un lungo applauso, trasformando la conclusione dello spettacolo in un momento di forte partecipazione collettiva.

Un progetto corale

La regia dello spettacolo è stata curata da Angelo Villani, autore anche delle scenografie insieme a Sara Torrente. La sceneggiatura porta la firma di Valentina Lo Presti, mentre le coreografie sono state realizzate dal corpo docente. Fondamentale anche il contributo dei tecnici audio e luci e di tutti i volontari che hanno collaborato all'organizzazione.

Con “Egadi 241 a.C.” Marettimo ha dimostrato ancora una volta come la scuola possa diventare un luogo di crescita culturale e civile, capace di custodire la memoria storica e rafforzare il senso di appartenenza di un'intera comunità.



