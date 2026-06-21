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Cronaca
21/06/2026 23:36:00

Infarto mentre fa il bagno: uomo muore in spiaggia davanti alla famiglia 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-06-2026/1782077969-0-infarto-mentre-fa-il-bagno-uomo-muore-in-spiaggia-davanti-alla-famiglia.jpg

Venti minuti di rianimazione sulla sabbia di Lido Rossello non sono bastati a salvare Fabio Di Fede, 53 anni, rappresentante originario di Agrigento, morto nel primo pomeriggio sulla spiaggia di Realmonte dopo essere stato colpito da un infarto improvviso.

 

L’uomo si trovava al mare con la moglie e i figli e stava facendo il bagno quando ha accusato il malore. La situazione è apparsa subito gravissima.

A intervenire per primi sono stati alcuni bagnanti presenti nello stabilimento: un poliziotto libero dal servizio, un medico e alcuni soccorritori che si trovavano in spiaggia con le rispettive famiglie.

 

Capita la gravità del momento, hanno iniziato subito il massaggio cardiaco, alternandosi per oltre venti minuti in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari.

Quando l’ambulanza è arrivata a Lido Rossello, i soccorritori improvvisati stavano ancora tentando di rianimarlo. Di Fede è stato poi trasferito d’urgenza verso l’ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata davanti alla famiglia dell’uomo e sotto gli occhi dei bagnanti presenti in spiaggia.

 

Cordoglio è stato espresso dall’Amministrazione comunale di Realmonte.

“Alla famiglia e ai suoi cari giunga la nostra vicinanza più sincera in questo momento di grande dolore. L’intera comunità si stringe attorno a loro con rispetto e partecipazione”, si legge nella nota del Comune.

L’Amministrazione ha voluto ringraziare anche chi ha tentato di salvare la vita al cinquantatreenne.

“Un ringraziamento sentito va anche ai medici e al personale intervenuto, che hanno fatto tutto il possibile per prestare aiuto con professionalità e umanità”.



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