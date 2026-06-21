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Cronaca
21/06/2026 12:47:00

Incidente in quad nella notte, muore un giovane di 30 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-06-2026/incidente-in-quad-nella-notte-muore-un-giovane-di-30-anni-450.jpg

Aveva solo 30 anni Giuseppe Granata, il giovane morto questa notte in un incidente stradale nei pressi delle Grotte della Gurfa, ad Alia, in provincia di Palermo.

La tragedia è avvenuta intorno alle 3 lungo la Palermo-Agrigento, nel tratto che collega il complesso rupestre al centro abitato. Granata viaggiava a bordo di un quad quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori carreggiata.

 

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, allertati subito dopo l’incidente. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il trentenne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso, provocato dai gravissimi traumi riportati nel ribaltamento del quad.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità nel tratto interessato dal sinistro, rimasto temporaneamente bloccato.

I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e capire cosa abbia causato la perdita di controllo del mezzo.

La morte di Giuseppe Granata ha sconvolto la comunità di Alia. In segno di lutto sono state annullate le celebrazioni per il Solstizio d’Estate previste proprio nell’area archeologica delle Grotte della Gurfa.



Cronaca | 2026-06-20 18:05:00
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