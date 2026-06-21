Auto travolge gruppo di ciclisti vicino Palermo, muore una donna

21/06/2026 16:11:00

Una ciclista è morta e un altro è rimasto ferito in un grave incidente avvenuto vicino Pioppo, frazione di Monreale, alle porte di Palermo. La vittima si chiamava Mirela Nicoleta Rusu, aveva 41 anni.

Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 500X avrebbe invaso la corsia opposta durante una manovra di sorpasso, nonostante la linea continua, superando tre veicoli e finendo contro un gruppo di ciclisti che viaggiava in direzione Palermo.

Alla guida dell’auto c’era Giuseppe Lucia, 38 anni. La vettura era diretta verso Pioppo.

L’impatto è stato violentissimo. Mirela Nicoleta Rusu è morta sul colpo. Il compagno, che era con lei, è stato trasportato al pronto soccorso in stato di choc. Un altro ciclista è stato trasferito in ambulanza, in codice giallo, all’ospedale Ingrassia. Non sarebbe in pericolo di vita.

A raccontare la dinamica dell’incidente agli investigatori sono stati due superstiti.

Sul caso indagano la Polizia municipale e i carabinieri di Pioppo e Monreale, coordinati dalla Procura di Palermo guidata da Maurizio de Lucia. La salma della donna è stata restituita ai familiari.

Dopo la tragedia è arrivato il cordoglio di Federciclismo Sicilia.

“Vogliamo ricordarti così Nicoleta. Con il tuo sorriso contagioso e solare, così come contagioso era il tuo amore per la bicicletta”, si legge nel messaggio.

Poi la denuncia: “Oggi l’ennesimo omicidio stradale, ancora ad opera di un pirata della strada, ci ha tolto una vita. Tutto questo non è più accettabile, non è più sopportabile”.

Federciclismo Sicilia ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, ad Andrea Calandra e al presidente della ASD Sport e Nutrition, porgendo “le più sentite condoglianze”.

L’incidente riapre il tema della sicurezza sulle strade siciliane, soprattutto per ciclisti e utenti più fragili, troppo spesso esposti a manovre pericolose e comportamenti imprudenti.



