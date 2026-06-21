Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia

» Caccia a Messina Denaro
21/06/2026 09:00:00

La rete di Messina Denaro, convalidato l'arresto del medico Burrafato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-06-2026/1782022357-0-la-rete-di-messina-denaro-convalidato-l-arresto-del-medico-burrafato.jpg

Il gip del Tribunale di Trapani, Cristina Carrara, ha convalidato l’arresto in flagranza di Francesco Burrafato, il medico ritenuto dagli investigatori un fiancheggiatore del superlatitante Matteo Messina Denaro.

 

Il giudice ha anche confermato gli arresti domiciliari per Burrafato, 84 anni, misura concessa per motivi legati all’età.

Il medico era già indagato a piede libero per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena, reati entrambi aggravati dall’agevolazione di Cosa nostra. Ieri mattina, su ordine della Dda di Palermo, era stata eseguita una perquisizione nella sua villa di via Sant’Anna, a Erice.

Durante la perquisizione, gli investigatori hanno trovato una pistola 38 Special, marca Taurus Brazil, con matricola abrasa, in buono stato di conservazione. Insieme all’arma c’erano anche 12 proiettili calibro 38.

 

Proprio per il possesso dell’arma è scattato l’arresto in flagranza, sulla base della legge sulle armi del 1975.

Secondo quanto emerso, Burrafato, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, custodiva la pistola sepolta nel giardino di casa. L’arma era all’interno di un sacchetto, nascosta in un barattolo di vetro e poi inserita dentro un tubo di plastica arancione.

L’indagine si inserisce nel filone degli accertamenti sulla rete che avrebbe favorito e protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro.



Caccia a Messina Denaro | 2026-06-20 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/burrafato-un-altro-insospettabile-250.jpg

Burrafato, un altro "insospettabile"

 Ancora una volta, le cronache giudiziarie ci consegnano il profilo di un “fedelissimo” di Matteo Messina Denaro, e ancora una volta ci troviamo di fronte a una figura che, a guardare bene le carte, di “insospettabile”...







Native | 20/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/1781861543-0-expert-supernova-marsala-compie-tre-anni-e-accoglie-uno-dei-cinque-apple-corner-d-italia.jpg

Expert Supernova Marsala compie tre anni e accoglie uno dei cinque Apple...

Native | 16/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781173603-0-la-mobilita-peugeot-in-provincia-di-trapani-la-sfida-vinta-da-automondo.jpg

La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da...

Native | 15/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781276076-0-essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna.jpg

Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta...